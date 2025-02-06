İSPARK borcu nasıl öğrenilir? İSPARK borç sorgulama ve öğrenme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İSPARK projesi, sürücülerin otomobillerini otoparklara park etmelerinde rol oynar. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların İSPARK noktalarından veya web sitesi üzerinden abonelik başvurusu yapmaları mümkündür. Bununla birlikte ilgili proje kapsamında oluşturulan otoparklara araçlarını park eden bireyler ödeme öğrenme işleminin nasıl tamamlandığını merak eder. Bu kapsamda online platform üzerinden İSPARK borcu sorgulama adımları hakkında bilgi verilmelidir.

İSPARK borcu nasıl öğrenilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005’te kurulan İSPARK, sürücülerin araçlarını otopark alanına park etmelerini mümkün kılar. Katlı, yol üstü ve açık otoparkları kapsayan İSPARK şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılmasında da önemli rol oynar. Araçlarını ilgili hizmet kapsamında oluşturulan otoparklara koyan kişilerse bunun karşılığında belirli bir ücret öder. Bu doğrultuda “İSPARK borcu nereden öğrenilir?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlara pratik bilgiler aktarılmalıdır.

İSPARK hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin abonelik başvurularını gerçekleştirmeleri mümkündür. Bu süreçte güncel otopark ücretleri hakkında detaylı bilgi alınması da söz konusu olur. İSPARK borç sorgulama işleminin tamamlanması için de ilgili proje özelinde oluşturulan resmi internet platformuna erişim sağlanması yeterlidir.

Mobil cihazlar veya bilgisayarlar aracılığıyla “https://online.ispark.istanbul” adresine giriş yapıldıktan sonra borç sorgulama işleminin gerçekleştirilmesi mümkündür. Bununla birlikte herhangi bir İSPARK noktasına giden kişiler fiziki ortamda da borç sorgulama ve ödeme süreçlerini ilerletme imkanına sahiptir.

İSPARK borç öğrenme işlemi nasıl tamamlanır?

İSPARK borcunu online platform aracılığıyla öğrenmek isteyen kişilerin temel adımları birkaç saniyede tamamlamaları mümkündür. Bu kapsamda ilk olarak söz edilen proje için hazırlanan web sayfasına erişim sağlanmalıdır. Böylece ana sayfadaki tanıtım ekranının alt bölümünde yer alan “Mobil Ödeme” başlığıyla sorgulama sekmesine geçiş yapılabilir. Buna ek olarak ilgili sayfaya doğrudan erişim sağlamak isteyen kişilerin internet tarayıcılarının URL çubuğuna “https://online.ispark.istanbul” adresini yapıştırmaları yeterlidir.

Belirtilen web sayfasına geçiş yapıldığı takdirde iki ayrı kutucukla karşılaşılır. Bunların ilki plaka numarasının yazılması gereken bölümdür. Diğer bir kutucuğa da GSM numarasının aktarılması beklenir. Ardından Aydınlatma ve Rıza Metnine de onay verilerek doğrulama kodunun sisteme girilmesi mümkündür.

Bu sayede birkaç dakika içerisinde İSPARK borç sorgulama ve ödeme işlemi online ortamda tamamlanabilir. Buna ek olarak İSPARK projesi için hazırlanan iOS ve Android uyumlu uygulamalar üzerinden de aynı adımların izlenmesi uygundur.