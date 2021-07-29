İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan nefes aldıracak program! En az 9 ay boyunca asgari ücret karşılığı...

Günümüzde toplumun önemli bir kısmı iş bulmakta güçlük çekiyor. Birçoğu ise işsizlikten şikayetçi. Böyle durumlarda toplum yararına iş ve hizmet sunan İŞKUR, işsizlik sorunu yaşayan vatandaşlara Toplum Yararına Program (TYP) ile destek olmayı amaçlıyor. Program dahilinde birçok işsize geçici süreyle iş imkanı sağlanıyor. İşsizlikle mücadele için hayata geçirilen programdan ise sadece belirli şartları yerine getirenler yararlanabiliyor. Bu şartların en başında ise kuruma kayıtlı işsiz olmak geliyor. İŞKUR katılımcıları 3 ayrı yöntemle belirliyor. Belirlenen şartları taşıyan çalışanlar 9 ay boyunca İŞKUR'un sağladığı programlarda çalışıyor ve asgari ücret düzeyinde maaş alıyor.
İş gücü piyasasına destek olmayı hedefleyen İŞKUR işsiz vatandaşlara maddi destek sunuyor. TYP programı ile sağlanan bu destekte ise katılımcılardan bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor. Bunların en başında kuruma kayıtlı işsiz olmak gerekirken diğer şartlar;
TYP programına dahil edilecek katılımcılar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 3 ayrı yöntem ile seçiliyor. Bu yöntemler; noter kurası yöntemi, liste yöntemi, yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntemler içerisinde öncelik birinci gruptaki iş istihdamında güçlük çekenlere verilirken bu grup arasına; kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar da dahil ediliyor. Birinci grup başvurular tamamlandıktan sonra ise ikinci gruba geçiliyor.
TYP programından herhangi birinde çalışmaya hak kazanan katılımcılar 9 ay süreyle İŞKUR'un sağladığı bu destekten yararlanabiliyor. Programdan ikinci kez yararlanmak isteyen çalışanların 9 aylık sürenin ardından 3 ay beklemesi gerekiyor. Bir katılımcı ise en fazla 24 ay bu ödemeden yararlanıyor. İŞKUR, katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yaparken, kuruma bildirmek şartıyla 14 günlük ücretsiz izin hakkı da tanıyor. 9 aylık süreç boyunca çalışanlardan devam zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum