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İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan nefes aldıracak program! En az 9 ay boyunca asgari ücret karşılığı...

29.07.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş bulma noktasında zorluk çeken çalışanlara kolaylık sunmak adına İŞKUR tarafından hayata geçirilen TYP programı işsiz vatandaşların başvurabileceği yöntemler arasında. Bu program dahilinde çalışanlara 9 aylık süreyle iş imkanı tanınıyor. Peki, TYP nedir, şartları var mı, ne kadar maaş alır? Gelin, birlikte bakalım.

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan nefes aldıracak program! En az 9 ay boyunca asgari ücret karşılığı...

Günümüzde toplumun önemli bir kısmı iş bulmakta güçlük çekiyor. Birçoğu ise işsizlikten şikayetçi. Böyle durumlarda toplum yararına iş ve hizmet sunan İŞKUR, işsizlik sorunu yaşayan vatandaşlara Toplum Yararına Program (TYP) ile destek olmayı amaçlıyor. Program dahilinde birçok işsize geçici süreyle iş imkanı sağlanıyor. İşsizlikle mücadele için hayata geçirilen programdan ise sadece belirli şartları yerine getirenler yararlanabiliyor. Bu şartların en başında ise kuruma kayıtlı işsiz olmak geliyor. İŞKUR katılımcıları 3 ayrı yöntemle belirliyor. Belirlenen şartları taşıyan çalışanlar 9 ay boyunca İŞKUR'un sağladığı programlarda çalışıyor ve asgari ücret düzeyinde maaş alıyor.

İŞ İMKANINDAN YARARLANMAK İSTEYENLERDEN BEKLENEN ŞARTLAR

İş gücü piyasasına destek olmayı hedefleyen İŞKUR işsiz vatandaşlara maddi destek sunuyor. TYP programı ile sağlanan bu destekte ise katılımcılardan bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor. Bunların en başında kuruma kayıtlı işsiz olmak gerekirken diğer şartlar;

  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
  • Öğrenci olmamak,
  • Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

KATILIMCILAR 3 AYRI YÖNTEMLE SEÇİLİYOR

TYP programına dahil edilecek katılımcılar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 3 ayrı yöntem ile seçiliyor. Bu yöntemler; noter kurası yöntemi, liste yöntemi, yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntemler içerisinde öncelik birinci gruptaki iş istihdamında güçlük çekenlere verilirken bu grup arasına; kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar da dahil ediliyor. Birinci grup başvurular tamamlandıktan sonra ise ikinci gruba geçiliyor.

EN FAZLA 24 AY YARARLANABİLİR

TYP programından herhangi birinde çalışmaya hak kazanan katılımcılar 9 ay süreyle İŞKUR'un sağladığı bu destekten yararlanabiliyor. Programdan ikinci kez yararlanmak isteyen çalışanların 9 aylık sürenin ardından 3 ay beklemesi gerekiyor. Bir katılımcı ise en fazla 24 ay bu ödemeden yararlanıyor. İŞKUR, katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yaparken, kuruma bildirmek şartıyla 14 günlük ücretsiz izin hakkı da tanıyor. 9 aylık süreç boyunca çalışanlardan devam zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları bekleniyor.

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