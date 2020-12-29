FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşsizlik maaşı artışı 2021... Kimler işsizlik maaşını zamlı alacak? İşsizlik maaşı alanlar zamlı alacak mı?2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı artışı 2021... Kimler işsizlik maaşını zamlı alacak? İşsizlik maaşı alanlar zamlı alacak mı?2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2020 08:39 | Son Güncelleme

Son dakika "2021 işsizlik maaşı ne kadar oldu, arttı mı" araştırması yapan vatandaşları asgari ücret zammı açıklamasının ardından, 2021'de verilecek işsizlik maaşını da araştırıyor. İşsizlik maaşı zammından kimler faydalanacak, mevcut işsizlik maaşı alanların maaşı artacak mı? İşte güncel işsizlik maaşı alma şartları ve işsizlik maaşı 2021 son durumu...

İşsizlik maaşı artışı 2021... Kimler işsizlik maaşını zamlı alacak? İşsizlik maaşı alanlar zamlı alacak mı?2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

Son dakika işsizlik maaşı 2021'de ne kadar olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar kimler işsizlik maaşını zamlı alacak araştırıyor. Bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı sonrası Bakan Selçuk tarafından asgari ücret 2021'de ne kadar verilecek açıklandı. Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. İşsizlik maaşının en alt rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Peki 2021 işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2021 işsizlik maaşı arttı mı? Kimler işsizlik maaşını zamlı alacak? Mevcut işsizlik maaşı alanların, işsizlik maaşı zamlı olacak mı?

2021 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklamasının ardından bugün alınan kararla 2021 asgari ücret net rakamı belli oldu. Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi.
İşsizlik maaşının en alt rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

En düşük işsizlik maaşı: 1.431 TL

En yüksek işsizlik maaşı 2.862 TL

2021 yılında verilmeye devam eden Kısa Çalışma Deneği ve işsizlik maaşında da artış oldu. Konuya ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Güncel işsizlik maaşı açıklaması yapılması durumunda tüm detaylarıyla haberimizde yer alacak.

2021 İŞSİZLİK MAAŞI ZAMMINDAN KİMLER FAYDALANIR? İŞSİZLİK MAAŞI ALANLAR ARTIŞ ALIR MI?

Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. 2021 İşsizlik maaşı zammından kimler faydalanabilir araştırılıyor. 2021 işsizlik maaşı artışı yalnızca 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İŞKUR'a başvuru yapanlar faydalanabilecekler. Mevcut durumda işsizlik maaşı alan vatandaşlar 2021 yılı işsizlik ödeneği zammından faydalanamayacak. Peki **işsizlik maaşı nasıl hesaplanır?***

İŞSİZLİK PARASI NASIL HESAPLANIR?

2021 güncel işsizlik parası hesaplama nasıl yapılır? İşsizlik maaşı hesaplanırken, işçinin sigortasının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde elde edilen günlük işsizlik ödeneği ile aylık işsizlik maaşı belirlenir. İşsizlik maaşı hesaplanırken, işsizlik ödeneğinin miktarının aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçmez. İşsizlik maaşından yapılan kesinti sadece damga vergisi kesintisidir. İşsizlik parası hesaplanırken farklı bir kesinti yapılmaz.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR, ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

2021 işsizlik maaşı alma şartlarının neler olduğu merak ediliyor. Koronavirüs salgınından dolayı 2021 işsizlik maaşı alma şartları tekrar güncellenmişti. İşte güncel işsizlik maaşı alma şartları;

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak...

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER

İşsizlik Ödeneği

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Yeni bir iş bulma

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

2021 AGİ tablosu... AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışanların 2021 AGİ ücretleri değişti mi?2021 AGİ tablosu... AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışanların 2021 AGİ ücretleri değişti mi?
Asgari ücret zammı 2021... Asgari ücret artışı hangi ay maaşına, ne zaman yansıyacak? 2021 Asgari ücret net ne kadar oldu?Asgari ücret zammı 2021... Asgari ücret artışı hangi ay maaşına, ne zaman yansıyacak? 2021 Asgari ücret net ne kadar oldu?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücretCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
2021 Kıdem tazminatı arttı!2021 Kıdem tazminatı arttı!
2021 yaşlılık aylığı arttı!2021 yaşlılık aylığı arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı
Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı
Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı
Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı
2021 AGİ ne kadar oldu?
2021 AGİ ne kadar oldu?
Yargıtay'dan önemli 'kredi kartı' kararı
Yargıtay'dan önemli 'kredi kartı' kararı
Bakan duyurdu! Yarın imzalanıyor
Bakan duyurdu! Yarın imzalanıyor
Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!
Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Sigarada vergi oranı değişti
Sigarada vergi oranı değişti
Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri
Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
29 Aralık 2020 Salı bankaların kredi faiz oranları... İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları! Kredi faiz oranları arttı!
Bankaların güncel kredi oranları!
Vergi yapılandırma 2020 başvurusu son üç gün... Vergi borcu faizleri siliniyor mu? Tüm detaylarıyla vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor?
Memur ve emekli maaşları zammı 2021 son durum... Polis, hemşire, öğretmen ve imamların 2021 Ocak maaşları ne kadar olacak?
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Esnafa kira yardımı başvurusu 2020... Esnafa kira yardımı nasıl alınır? Esnafa kira desteği şartları nedir, ilk ödeme ne zaman?
Esnafların kira yardımı alma şartları nedir?
KYK borcu yapılandırma 2020 başvurusunda son üç gün... KYK borcu faizleri siliniyor mu? KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır?
KYK borcu faizleri siliniyor mu?
İşten çıkarma yasağı son durum 2021... İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağının bitiş tarihi!
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.