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İşsizlik oranları TÜİK tarafından açıklandı: Mart ayında değişim yok!

10.05.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) MArt 2023 işsizlik oranlarını duyurdu. Buna göre Mart ayında yüzde 10 olarak açıklanan işsizlik bir öncesi aya göre değişim göstermeyerek aynı kaldı. Genç nüfusta işsilik ise bir önceki aya göre artış gösterdi.

İşsizlik oranları TÜİK tarafından açıklandı: Mart ayında değişim yok!

İşsiz sayısı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 30,7 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık artış ile yüzde 20,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 28,9 olarak tahmin edildi.

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