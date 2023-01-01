İSTANBUL BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Başakşehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 5 Nisan 2023 1+1, 2+1, 3+1 e-Devlet ile isim listesi sorgulama!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Başakşehir kura çekilişleri 1 - 19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Avrupa Yakası'nın Başakşehir, Esenler ve Arnavutköy ilçelerinde yapılacak projelerde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Başakşehir TOKİ çekiliş canlı izle ekranı, TOKİ Başakşehir kazananlar isim listesi ve gibi konuları araştırıyor. İşte TOKİ Başakşehir kura çekilişine dair detaylar...

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR TOKİ KURASI CANLI İZLE

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BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Başakşehir, Arnavutköy ve Esenler ilçeleri için kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Arnavutköy - Başakşehir - Esenler kurası 19 Nisan'a kadar devam edecek.

İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.

5 NİSAN 2023 1+1, 2+1, 3+1 E-DEVLET İLE İSİM LİSTESİ SORGULAMA

[BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

]https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama



