İstanbul-Çanakkale arası 2 saate düşecek! Uraloğlu, hızlı tren hattı için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da katıldığı programlarda ulaştırma yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde test sürüşlerinin başladığını belirten Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule etabını yıl sonuna kadar hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan, Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla İstanbul-Çanakkale arasındaki ulaşım süresinin de 2 saate düşeceğini açıkladı.

HALKALI-KAPIKULE HIZLI TRENİNDE HEDEF YIL SONU

Türkiye'nin Orta Koridor'daki stratejik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Avrupa'ya açılan en kritik ulaşım projelerinden biri olduğunu belirtti.

229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin 44 kilometresinin Tekirdağ sınırlarından geçtiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, projenin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde test sürüşlerinin başladığını söyledi.

Uraloğlu, "Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızın bu kesimini bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz." dedi.

69 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy etabındaki çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, Halkalı bağlantısını sağlayacak son kesimin ise gelecek yıl tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

YOLCULUK SÜRESİ 4 SAATTEN 1,5 SAATE DÜŞECEK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inecek.

Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona yükselirken, yük taşıma kapasitesinin de 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkması hedefleniyor.

Uraloğlu, bu yatırımla Trakya'nın Avrupa-Asya demir yolu taşımacılığında önemli bir lojistik merkez haline geleceğini söyledi.

İSTANBUL-ÇANAKKALE 2 SAATE İNECEK

Tekirdağ için önemli projelerden biri olan Kınalı-Malkara Otoyolu'nun yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım süresinin 1 saatin altına ineceğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "İstanbul-Çanakkale arasındaki ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşecek. Ayrıca Marmara Otoyol Ringi'nin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

VELİMEŞE KAVŞAĞINI KARAYOLLARI ÜSTLENECEK

Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçidin güvenlik gerekçesiyle kapatılmasının ardından yaşanan ulaşım sorununa da değinen Uraloğlu, bölgede yapılacak kavşağın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından üstlenileceğini açıkladı.

Uraloğlu, "Valimizin koordinasyonunda gerekli iş birliği yapılarak kavşağın yapılmasını da biz Karayolları Genel Müdürlüğü olarak üstlenmiş olduk. Tekirdağ bölgemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"2028'İ, 2035'İ, 2055'İ PLANLIYORUZ DEVLET OLMAK DA TAM BÖYLE BİR ŞEY"

AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda da konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin geçmişten bugüne geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devlet memurluğundan geldiğini hatırlatan Uraloğlu, "Ertesi gün bankamatiğe paramız yatacak mı diye endişe ettiğimiz, bir hafta, 10 gün maaşların yatmadığı zamanları biliriz. Biz şimdi 2023'leri bile planladık. Ne söylemişsek onu da gerçekleştirdik. 2028'i, 2035'i, 2055'i planlıyoruz. Devlet olmak da tam böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, ulaşım yatırımlarının yalnızca fiziki projeler olmadığını, üretimi, ihracatı, istihdamı ve bölgesel kalkınmayı destekleyen stratejik adımlar olduğunu belirterek Türkiye'nin küresel lojistikte merkez ülke olma hedefi doğrultusunda yatırımların devam edeceğini söyledi.