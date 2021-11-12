İstanbul'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam

İstanbul Ticaret Odası meclis toplantısından çıkan karara göre, İstanbul’da ekmek fiyatına yüzde 25 zam yapıldı. Böylelikle, 230 gram ekmeğin fiyatı 2 TL’den 2,50 TL’ye yükseldi.

230 gramlık ekmek eylülden itibaren bazı ilçelerde 2,5 liradan satılmaya başlanmıştı.

Yüzde 25'lik fiyat artış İTO'nun dün akşam yapılan meclis toplantısında onaylandı. Böylece İstanbul'da ekmeğe gelen zam resmileşmiş oldu.

Bugünden itibaren İTO’ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği, 2,5 liradan satacak.



