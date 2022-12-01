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İstanbul'da enflasyonu açıklandı! Yüzde 105'i aştı

01.12.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in 5 Aralık'ta açıklayacağı enflasyon rakamları öncesinde İTO Ağustos ayına ilişkin perakende ve toptan eşya fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre, İstanbul'da fiyatlar Ücretliler Geçinme İndeksi Kasım ayında yıllık yüzde 105,55 artış kaydetti. Endeks Ekim ayında yıllık yüzde 108,77 artmıştı.

İstanbul'da enflasyonu açıklandı! Yüzde 105'i aştı

İstanbul tüketici enflasyonu Kasımda aylık yüzde 3,10 arttı. 2022 Kasım ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,10, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,34 oranında arttı. Endeks Ekim ayında yıllık yüzde 108,77 artmıştı.

2021 Kasım ayına göre 2022 Kasım ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 105,55, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 95,72 olarak gerçekleşti.

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Kasım 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 5,31, Gıda Harcamalarında yüzde 4,52, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,84, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 1,53, Konut Harcamalarında yüzde 0,88, Giyim Harcamalarında yüzde 0,82, Diğer Harcamalarda yüzde 0,71, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış izlendi.

Kasım 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Mensucat Grubunda yüzde 4,77, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 3,72, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 3,31, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 2,93, Yakacak ve İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,73, Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,06 artış, Madenler Grubunda yüzde -1,83, azalış gözlendi.

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Enflasyon İstanbul

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