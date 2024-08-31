İstanbul'da ev taşımayı iki defa düşünün... Maliyeti neredeyse 150 bin TL'yi buluyor

Ev sahipleri ile anlaşamayan kiracılar ev arama telaşına girmişken; kentsel dönüşüm sürecine giren daireleri nedeniyle vatandaşlar yeni bir ev bulma derdindeyken maliyetler yük olmaya devam ediyor.

İstanbul'da ev taşıma maliyeti kalem kalem yazılınca ev taşıyacak vatandaş kara kara düşünmeye başladı. Peki maliyetler neler?

YENİ KİRA: Emlak ilan portalı sahibinden.com’un, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile hazırladığı rapora göre İstanbul’da metrekare kira bedeli ortalama 233,3 TL. Bu rakamdan yola çıkarak 3+1 ev için ortalama kiranın 25 bin TL kira olduğu varsayılırsa taşınırken ilk kira peşin ödeneceği için ilk maliyet 25 bin TL...

DEPOZİTO: Yasalara göre ev sahiplerinin kiracılarından en çok 3 kira bedeli kadar depozito isteme hakkı var. Piyasada genel kabul ise 1 ya da 2 kira bedeli kadar. 2 kira bedeli depozito istenmesi halinde 50 bin TL’lik bir ödeme yapılması gerekiyor.

EMLAKÇI KOMİSYONU: Emlakçılar kiralama hizmeti karşılığı bir kira bedeli + KDV alıyor. 25 bin TL kira için ödenecek komisyon 30 bin TL oluyor.

NAKLİYE: Ev, ofis, parça eşya taşıma ve eşya depolama hizmetleri sunan eTaşın güncel rakamları açıkladı. Taşınma mesafesine, evin büyüklüğüne göre rakamlar değişse de ortalama fiyatlar şöyle: 3+1 bir evi yakın ilçeler arasında ortalama 25 bin TL’ye taşıyorlar. Eğer mesafe uzayacaksa 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

BOYA-TADİLAT: Bu kira bedeli ile sıfır bir eve taşınmak zor. 2. el eve taşınıldığında da boya badana ve ufak tadilatlar için 20-30 bin TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Banyo, mutfak, parke, kapı değişimi gibi derin tadilatlara ihtiyaçlar varsa rakamlar bunun çok üzerine çıkıyor.

EŞYASI İÇİN DEPO KİRALAYANLAR...

Taşınma sürecinde daha küçük eve geçenler ya da kentsel dönüşüm nedeniyle geçici süreliğine kiracı olacaklar eşyalarını muhafaza etmek için depo arıyor. Peki depo için ne kadar bütçe ayırmak gerekli? PratikDepo Genel Müdürü Okan Artemiz, “Aylık ortalama depolama ücretleri eşya yoğunluğuna göre değişmekle birlikte, genellikle 5-6 bin TL civarında seyrediyor” dedi.

Artemiz, artan enflasyon ve eşya fiyatlarının etkisiyle kullanıcıların, depolama koşulları ve güvenlik konularında çok daha hassas hale geldiğini belirtti.

Gayrimenkul bilgi şirketi REIDIN ve Enakliyat’ın birlikte hazırladığı rapor taşınma hareketliliğinin arttığını gösteriyor. REIDIN – Enakliyat İstanbul Taşınma Endeksi, 2024 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 27.54, geçen yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 17.74 artış gösterdi. Son iki yıl içinde endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem 2024 2. çeyrek olarak kayıtlara geçti.