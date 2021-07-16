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İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam

16.07.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Normal ekmek yarından itibaren 1 TL değil 1.25 TL'ye satılacak.

2020 Eylül'de yüzde 33 zamlanarak 1 TL'ye çıkan Halk Ekmek, yüzde 25 daha zamlandı. Normal ekmek yarından itibaren 1 TL değil 1.25 TL'ye satılacak. Halk Ekmek ürünlerine bir önceki zam Eylül 2020'de yapılmış, fiyatlar yüzde 33 artmıştı.

FİYAT ARTIŞLARINDEN DOLAYI YÜKSELDİ

İstanbul'daki fırıncılar da ağustosun ikinci perşembesi İTO Meclis Komisyonu'na 230 gram ekmeğin 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasını talep etmeye hazırlanıyor.

Halk ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. Zam yarından itibaren geçerli olacak. İstanbul'daki fırıncılar da ağustosun ikinci perşembesi İTO Meclis Komisyonu'na 230 gram ekmeğin 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasını talep etmeye hazırlanıyor.

Haberglobal'e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, "Artan un ve enerji maliyetleri karşısında bu zam kaçınılmazdı" dedi.

Sadece un fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 50'yi bulduğunu aktaran Nama, "Bu yıl kuraklıktan dolayı buğday rekoltesinde ciddi bir düşüş var. Kurdaki artışlarla birlikte ithalat maliyeti de yükselecek. Elektrik ve doğalgazdaki artışlar, işçilik maliyetleri ve ağır vergi yükleri zorlayınca fiyatlarda düzenleme yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.

İTO TALEBİNİ AÇIKLADI

Öte yandan, İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, ağustos ayının ikinci perşembesi toplanacak İTO Meclis Komisyonu'na İstanbul'da şu an 220 gramı 2 TL'den satılan ekmeğin 2.5 TL olmasını teklif edeceklerini söyledi. Demir, bunun gerekçesini un fiyatlarındaki durdurulamayan artışlar olarak gösterdi.

Halk Ekmek ürünlerine bir önceki zam Eylül 2020'de yapılmış, fiyatlar yüzde 33 artmıştı.

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İstanbul
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