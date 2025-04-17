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İstanbul'da kriz derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı duyuruldu: "Kontak kapatacağız" diyen özel halk otobüsü şoförleri isyanı büyüttü

17.04.2025 16:41
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5-6 milyar TL alacakları olduğu iddiasıyla kontak kapatacaklarını duyuran özel halk otobüsü şoförlerinin isyanı sürüyor. Şoförler bugün İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde eylem yaptı. Eylemde İBB'ye tepki gösterilirken avukat Erhan Güneş "İBB'den alacaklarımızın ödenmemesi sebebiyle büyük bir mali krizin içerisine sürüklenmiş durumdayız. Lütfen İstanbulkart'ı kullanmayın. Ödemeleri bizim kişisel POS cihazlarımızla alacağız" diye konuştu.

İstanbul'da kriz derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı duyuruldu: "Kontak kapatacağız" diyen özel halk otobüsü şoförleri isyanı büyüttü

İETT'ye bağlı çalışan özel halk otobüsü şoförleri bugün Saraçhane'deydi. İBB binası önünde eylem yapan şoförler ellerinde, 'Aynı yolu sürüyoruz, eşit muamele istiyoruz' ve 'İETT'nin araçları yolda kalıyor, fatura halk otobüsçüsüne kesiliyor' yazılı pankartlar taşıdı. Şoförler belediyeden ödeme alamadıklarını belirterek sloganlar attı.

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Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsleri Platformu Sözcüsü Avukat Erhan Güneş, "İstanbul Halk Otobüsü Esnafı olarak sizlere daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla gece gündüz demeden çalışmaktayız. Ancak son dönemde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar ve karşılaştığımız haksız uygulamalar bu çabamızı sürdürülemez hale getirmiştir. Sorunlarımız büyüdükçe, artık bir çözüm bulmak zorundayız. İBB yetkilileri geçen sene 15 Mayıs'tan itibaren bizimle 4 defa burada görüşmelerine rağmen, verdikleri hiçbir sözü tutmamışlardır. Her seferinde bizi farklı politikalarla oyalamışlardır. Önce bizlere, 'Seçim bitsin ödemeleriniz yapılacak' dediler. 'İBB'ye ait mülkiyetler var satılacak, ödemenizi yapacağız. Taksi ihalesi var yapılacak, ödemenizi yapacağız' gibi bahanelerle bizi oyaladılar" dedi.

"İÇERİDE 3 BİN 41 ARACIN, 6 MİLYAR TL ALACAĞI VAR"

Ödenecek miktarın her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Güneş, "Şu an içeride 3 bin 41 aracın, 6 milyar TL alacağı var. Her aracın 2 milyona yakın alacağı içeride bulunmaktadır. Tarafımıza haksız uygulamalar yapılıyor. İETT tarafından uygulanan rotasyon politikaları araçlarımızın sık sık hizmet dışı kalmasına ve işlerimizin ciddi şekilde aksamasına yol açmaktadır. Bu uygulamalar geçim kaynağımızı tehdit etmekle kalmayıp, siz değerli halkımızın da ulaşımını zorlaştırmaktadır. Ayrıca her defasında buraya geldiğimizde yetkililer bize söz veriyor ama bu sözler tekrar tekrar tutulmuyor. Mağduriyetimiz her geçen gün büyüyor. İstanbul'da şu an hizmet eden sarı renkte gördüğünüz otobüslerin hepsi Özel Halk Otobüsleridir. İETT kendi araçlarını çalıştırmamakta. Bütün hizmeti gece gündüz, sabah saat 04.00'dan gece saat 01.00’a kadar biz sizi taşıyoruz. Ama ay sonu geldiğinde bizim ödememiz bize yapılmıyor. İstanbullular size haksızlık yapılıyor. Neden yapılıyor? Çünkü siz binmiş olduğunuz otobüsün parasını peşin ödüyorsunuz. Ama araya İBB girdiği için, İBB sizin paranızı, sizin hizmetinizi, bize sağlamamak için paranızın ödemesini yapmıyor. Sizin paranıza el koymuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an 16 milyonun ulaşım hizmet hakkını gasp etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alacaklarımızın ödenmemesi sebebiyle büyük bir mali krizin içerisine sürüklenmiş durumdayız. 10 ayı geride bırakmamıza rağmen henüz, Aralık ayının ödemesini almadık. Sizin Aralık ayında bindiğiniz otobüsün, ücretini ödediğiniz otobüsün bedelini, biz Mayıs ayındayız hala almadık. Aralık ayında Taksim'den Eminönü’ne seyahat etmişsin, bana ödememi yapmışsın, bu para İBB’nin kasasında duruyor. Mayıs ayı gelmesine rağmen benim hak edişimi bana yatırmamış" dedi.

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"ARAÇLARIMIZA KENDİ POS CİHAZLARIMIZI KOYACAĞIZ"

İBB yönetimine ay sonuna kadar müddet verdiklerini belirten Güneş, "İstanbul halkına şu uyarıyı yapıyoruz. İstanbul halkı, biz sizi mağdur etmek istemiyoruz. İBB bizim ödemelerimizi ay sonuna kadar yapmadığı takdirde, biz sizi mağdur etmemek için araçlarımıza kendi kişisel POS cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbulkart'ı kullanmayın. Ödemeleri bizim kişisel POS cihazlarımızla alacağız. Ulaşımın durmaması için, biz sizi mağdur etmek istemiyoruz. Kişisel POS cihazlarını araçlarımıza koyacağız, taşımalarımızı yapacağız. Ay sonuna kadar İBB yönetimine müddet verdik. Lütfen sizler de bize destek olun. İçerideki 6 milyar TL alacağımızın ödenmesi için İstanbulluların gerekli yardımlarını bekliyoruz" dedi. (DHA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
özel halk otobüsü
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