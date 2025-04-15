İstanbullular bu kararı konuşuyor: Kontak kapatacaklar! "Bıçak kemiğe dayandı" diyen özel halk otobüsü şoförleri isyanda

İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri isyanda. Mega kent genelinde hizmetlerin durdurulacağı açıklandı. 5 milyar liradan fazla alacakları olduğunu söyleyen İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Ovacık "Biz kontak kapatmak için bir gün koymuyoruz, görüşmeler devam ediyor. Kontak kapatmak gibi bir sorunumuz yok. Mecbur kalacağız" diye konuştu.

"İBB'NİN ÖDEME GECİKMELERİ BİZLERİ İFLASIN EŞİĞİNE SÜRÜKLEDİ"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ödeme alamadıkları için iflasın eşiğine sürüklendiklerini belirterek, kent genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını belirtmişti. Konuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. İstanbul’da milyonlarca vatandaşın günlük yaşamında kritik rol üstlenen özel halk otobüsü işletmeleri olarak artık dayanma sınırlarının sonuna geldiklerine yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıllardır büyük bir fedakarlıkla, ekonomik dalgalanmalara, akaryakıt zamlarına ve artan maliyetlere rağmen bu kenti ayakta tutan toplu taşıma sisteminin yükünü omuzladık. Ancak son 5 yıldır özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır. Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gaspıdır. Diyalog arayışlarına karşılık her seferinde oyalama politikalarıyla karşılaştık. Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız. Bu bir tehdit değil, mevcut şartların dayattığı mecburi bir karardır. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul’da toplu taşıma sistemi çöker. Buradan tüm İstanbullulara, merkezi yönetime ve ilgili kamu kurumlarına açıkça sesleniyoruz. Bu sessizlik daha fazla sürdürülemez. Ya bu adaletsizlik düzeltilir ya da tüm sorumluluk bu süreci görmezden gelenlere aittir."

"BUGÜN 5 MİLYAR LİRADAN FAZLA ALACAĞIMIZ OLUŞTU"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Ovacık da konuyla ilgili açıklama yaptı. 3 bin 41 araçla günlük 2 milyona yakın yolcu taşıdıklarını ve 800 bin kilometre yaptıklarını belirten Ovacık, "İBB’ye bağlı İETT’nin denetiminde ve yönetiminde alışıyoruz. Bizim sorunumuz şu, biz hak edişlerimizi İBB’den zamanında ve yeteri kadar alamıyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle bugün 5 milyar liradan fazla alacağımız oluştu. Biz küçük esnafız, bizim böyle bir rakamı kaldırmamız mümkün değil, bizim arkamızda bir birikimimiz yok. Biz günübirlik yaşayan insanlarız" dedi.

"AMA GELDİĞİMİZ NOKTADA BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞ"

Ödenmeyen borçlar sebebiyle sorun yaşandığını söyleyen Ovacık, "Her arabanın 1 milyon 700 bin lira gibi bir rakamı oluştu. Bunun da bir an önce ödenmesini istiyoruz. Aracımızın tamiratını yapıyoruz, borçlarımızı ödüyoruz, personel çalıştırıyoruz. Bize bir rakam ödenmediği noktada biz ciddi zorluklar çekiyoruz. Bunun için de bir an önce bize bu ödemenin yapılmasını istiyoruz. 14 Nisan itibariyle buna dikkat çekmek istedik. Bu işin büyüklüğünün bilinmesini istedik. Hem İBB tarafından hem de halk tarafından bunun bilinmesini istedik. Biz 100 yıldır bu kente hizmet ediyoruz. Halkın bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Biz istemeyiz ki, çocuklarımız okula giderken biz hizmeti keselim veya insanlar işe giderken hizmeti keselim. Biz de hizmeti kesmekten yana değiliz. Ama geldiğimiz noktada bıçak kemiğe dayanmış, mutlaka bu alacağın bir an önce ödenmesinin yapılması lazım" şeklinde konuştu.

"BİZİM AMACIMIZ HALKI MAĞDUR ETMEK DEĞİL"

Ödeme yapılmadığı noktada hizmetin kendiliğinden duracağını belirten Ovacık, "Yakıt alamadığımızda aracımızı çalıştıramayacağız. Bununla ilgili bir tarih koymadık. Büyükşehir belediyesi ile görüşmeler devam ediyor. Yetkililerle görüşüyoruz, inşallah çözülür, halkı da mağdur etmeyiz. Ama bizim amacımız halkı mağdur etmek değil yolcuyu mağdur etmek değil bizim amacımız sürdürülebilir bir taşımacılığı yapmak için yeterli kadar hak edişimizi almak" diye konuştu.

"EKSİK ÖDENDİĞİ İÇİN 4 YIL SONUNDA 5 MİLYAR LİRA BORÇ OLUŞTU"

5 milyarlık borcun 4 yılda oluştuğunu söyleyen Ovacak, "4 yıl önce farklı bir sisteme geçtik. Farklı sisteme geçtikten sonra faturalarımızın "tamamı" ödenmemeye başladı. Eksik ödendiği için 4 yıl sonunda 5 milyar lira borç oluştu. Bu bir günlük değil arkadan devam ederek geliyor. 4 bine yakın insan buradan ekmek yiyor. 6 bin tane şoförümüz var. Tamircisidir, yakıt satanıdır ciddi bir topluluğu mağdur ediyoruz. Bir an önce hak edişlerimizin yeteri kadar ödenmesi gerekiyor. Biz kontak kapatmak için bir gün koymuyoruz, görüşmeler devam ediyor. Kontak kapatmak gibi bir sorunumuz yok. Mecbur kalacağız. Mevcut yönetimin bizimle ortak bir payda da konuşup anlaşmasını istiyoruz" cümlelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır