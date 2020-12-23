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İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.12.2020 14:39 | Son Güncelleme

İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı.

İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlendi.

2020 yılının son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi oldu.

Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi. En kısa mesafenin 2.50'den 2,75 TL'ye, en uzun mesafenin 3.70 TL'den 4 TL'ye çıkması teklif edildi.

Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2,50'den 2,75 TL'ye çıktı.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Herşey güzel oluyor mu istanbul .. istanbul da yaşayanlara her gün zam yapsalar müstehak tır
akaryakıtın litresi olmuş 8 tl esnaf ne yapsın
BUNLAR NEYE ZAM YAPTILAR BENZİNE ZAM GELMEDİKİ
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