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İstanbul’da taksiler yeni ücret tarifesine geçti! UKOME karar almıştı

14.08.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksilerde yeni ücret tarifesi 14 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başladı. UKOME'nin 8 Ağustos'taki kararıyla indi-bindi ücreti 70 TL, açılış ücreti 19.17 TL, kilometre başı ücret ise 13.75 TL oldu. Taksim'de, yeni ücret tarifesi öncesi yolcu yoğunluğu oluşurken, bazı taksilerin yolcu almadan ilerlediği, bazılarının ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü.

İstanbul’da taksiler yeni ücret tarifesine geçti! UKOME karar almıştı

İstanbul’da ulaşıma yüzde 51.52 zam kararı alınmış, toplu ulaşımda 11 Ağustos’ta uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifeleri, taksiler için ise 14 Ağustos olarak belirlenmişti. Saat 00.00’a yaklaşırken, Taksim’de bazı taksicilerin yolcu almadan ilerlediği, bazı taksicilerin ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü. 8 Ağustos’ta alınan karar sonrasında, taksimetre ayarı gerçekleştiren merkezlerde yeni ücret tarifesine geçiş yapan taksilerin, taksimetreleri 00.00 sonrasında yeni tarifeye geçti. Yeni tarifeyle, 40 TL olan indi-bindi ücreti 70 TL’ye, 12.65 TL olan açılış ücreti 19.17 TL’ye, 8.51 TL olan kilometre başı ücret ise 13.75 TL’ye ulaştı.

“YOLCU HANGİ TARİFEDEN BİNDİYSE O TARİFEDEN DEVAM EDER”

Taksici Ömer Oğuzhan, Yeni tarifeye, yirmi dakikamız var, nasip kısmet. Yolcu hangi tarifeden bindi ise o tarifeden devam eder. Durup kapatmamız, yeniden açmamız gerekir. Onu da yapamayız” dedi.

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Yolcu Mehdi Rahman ise, Zamlara, taksi bulabileceksek tamamız, fakat taksiler yolcu seçecekse, istediğimiz yere götürmeyecekse, taksi bulamayacaksak bence kötü bir şey. Eski tarifeyle binmek şans oldu” şeklinde konuştu.

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Taksici Faruk Atar, Şu anda saat 00.06, açılış 19.17, indi bindi 70 TL. 00.00’dan sonra kullanıma hazır. 2 gün önce yaptırdık bin 950 TL’ye, henüz kullanamadık taksimetreyi. İnşallah hayırlısı olur” dedi.

(DHA)

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