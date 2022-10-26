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İstanbul'da toplu taşımada artık banka kartları kullanılabilecek! Kredi kartı, ön ödemeli kart...

26.10.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UKOME'de yapılan görüşmelerin ardından alınan kararla İstanbulkart dışındaki banka kartlarının toplu taşıma araçlarında kullanılması teklifi kabul edildi. Görüşmelerde ayrıca toplu ulaşım tarifelerine zam konusu da tartışıldı ve yüzde 24'lük zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul'da toplu taşımada artık banka kartları kullanılabilecek! Kredi kartı, ön ödemeli kart...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ekim ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya Başkanlığı'nda 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda Engelsiz Taksi Taşımacılığı düzenlemesi teklifi, hat bazlı minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifleri alt komisyona havale edildi.

A

ZAM TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi ve İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi sunuldu. UKOME Toplantısı'nda, toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 24.79'luk zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

B

TOPLU ULAŞIMDA KREDİ KARTI DÖNEMİ

İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi ise kabul edildi. Karar sonrası yapılacak düzenleme ile kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı gibi kartlarla toplu ulaşım araçları kullanılabilecek. Toplantıda 'Deniz Taşımacılık Hat ücret tarifesinin mil bazlı olarak düzenlenmesi' teklif edildi. Karar oybirliğiyle kabul edildi.

C

DENİZ ULAŞIMINA MİL DÜZENLEMESİ

Deniz ulaşımında mevcut durumda uğramalı hatlarda mesafeye bakılmaksızın tek bilet ücreti alınıyordu, yeni ücret tarifesi mil üzerinden belirlendi. Buna göre; 1 milden sonra her mil başı ücrete 1 lira eklenecek. Denizden karaya ve karadan denize kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile yapılan yolculuklarda, aktarmalarda mevcut aktarma ücretlerinin yüzde 50 alınacak. Ücretler, 5 mil sonrası sabitlenecek. Teklifte, örnek olarak Üsküdar-Karaköy-Eminönü hattında 7.99 lira olan mevcut ücret, 8.91 liraya, Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy hattında 8.76 olan mevcut ücret 10.84 liraya çıkması istendi. (DHA)

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UKOME istanbul kart

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