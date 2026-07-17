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İstanbul’da ulaşıma yüzde 10 zam! Yeni fiyatlar belli oldu

İBB Meclisi’nde kabul edilen yüzde 10’luk zamla İstanbul’da toplu taşıma, taksi ve okul servislerinde yeni ücret tarifesi 20 Temmuz’da başlayacak.

İstanbul’da ulaşıma yüzde 10 zam! Yeni fiyatlar belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, kentte toplu ulaşım, taksi ve okul servis ücretlerine yüzde 10 zam yapılmasını öngören teklifi oy çokluğuyla kabul etti. AK Parti grubunun "hayır" oyu verdiği düzenleme, CHP grubunun oylarıyla kabul edilirken yeni ücret tarifesinin 20 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

İBB Meclisinin temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servis ücretlerine yüzde 10 zam öngören "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi ele alındı.

İstanbul’da ulaşıma yüzde 10 zam! Yeni fiyatlar belli oldu 1

TOPLU ULAŞIMDA YENİ ÜCRETLER BELLİ OLDU

Kabul edilen düzenlemeye göre elektronik tam bilet ücreti 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci bileti 20,50 liradan 22,55 liraya yükseltildi. "Mavi Kart" aylık abonman ücreti 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, öğrenci aylık abonman ücreti ise 593 liradan 653 liraya çıkarıldı.

Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 30,07 liradan 33,08 liraya, 34-43 ve üzeri duraklık yolculuk ücreti ise 62,35 liradan 68,59 liraya yükseltildi.

İstanbul’da ulaşıma yüzde 10 zam! Yeni fiyatlar belli oldu 2

Marmaray'da 1-3 istasyon arası yolculuk ücreti 34 liradan 37,40 liraya, 36-43 istasyon arası yolculuk ücreti ise 74,70 liradan 82,17 liraya çıkarıldı.

Deniz ulaşımında Üsküdar-Eminönü hattı 53,20 liradan 58,52 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş hatları 59,28 liradan 65,21 liraya, Bostancı-Adalar hattı ise 156,26 liradan 171,89 liraya yükseltildi.

İstanbul’da ulaşıma yüzde 10 zam! Yeni fiyatlar belli oldu 3

TAKSİ, MİNİBÜS VE SERVİSLERE DE ZAM GELDİ

Taksi ücretlerinde taksimetre açılış ücreti 65,40 liradan 71,94 liraya, kilometre başına mesafe ücreti 43,56 liradan 47,92 liraya, saatlik zaman tarifesi 544,45 liradan 598,90 liraya, kısa mesafe ücreti ise 210 liradan 230 liraya çıkarıldı.

Minibüslerde 4 kilometreye kadar olan "indi-bindi" ücreti 39 liradan 43 liraya, 4-7 kilometre arası 41 liradan 45 liraya, 7-11 kilometre arası 42 liradan 46 liraya, 11-15 kilometre arası 43 liradan 47 liraya, 15-20 kilometre arası ise 47 liradan 52 liraya yükseltildi. Öğrenci minibüs ücreti de 25 liradan 28 liraya çıkarıldı.

Okul servislerinde 0-1 kilometre arası ücret 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya yükselirken, personel servis ücreti 2 bin 284,54 liradan 2 bin 512,99 liraya çıkarıldı. Yeni ücret tarifesinin 20 Temmuz'dan itibaren uygulanacağı belirtildi.

İstanbul’da ulaşıma yüzde 10 zam! Yeni fiyatlar belli oldu 4

AK PARTİ VE CHP ARASINDA ZAM TARTIŞMASI

Gündem maddesi görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse, toplu ulaşıma şubat ayında zam yapıldığını, aradan dört ay geçmeden yeni zam teklifinin Meclis gündemine geldiğini söyledi.

Şubat ayında yapılan zammın Türkiye'deki ekonomik şartların üzerinde olduğunu savunan Karaköse, dört ayda bir zam yapılmasının alışkanlık haline geldiğini belirterek, tarifelerin öngörülebilir şekilde hazırlanması gerektiğini ifade etti. İzmir ve Ankara'da toplu ulaşım ücretlerinin 35 lira olduğunu hatırlatan Karaköse, mazot fiyatları, enflasyon ve personel giderlerinin her yerde benzer olduğunu söyleyerek vatandaş üzerindeki yük nedeniyle AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak düzenlemeye muhalefet şerhi koyduklarını dile getirdi.

CHP'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Mustafa Karaoğlu ise ekonomik koşulların sürekli değiştiğini belirterek köprü, otoyol, motorin ve dövizde yaşanan artışlara dikkat çekti. Karaoğlu, teklifin komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesini istedi.

İstanbul’da ulaşıma yüzde 10 zam! Yeni fiyatlar belli oldu 5

TEKLİF OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

AK Parti ve CHP'li Meclis üyeleri arasında yaşanan tartışmaların ardından teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, toplu ulaşım, taksi ve okul servis ücretlerine yüzde 10 zam yapılmasını öngören "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarife 20 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Zam Toplu taşıma ibb
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