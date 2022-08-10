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SON DAKİKA | İstanbul'daki AK Partili belediyelerden büyük zam kararı! İşçi maaşlarında yüzde 80'lik artış

10.08.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'daki AK Partili belediyelerden işçilere yönelik büyük zam kararı alındı. Alınan zam kararını AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe duyurdu. AK Partili Kabaktepe yaptığı açıklamada belediyelerde çalışan işçilere; mağduriyetlerini gidermek amacıyla 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 80 oranında zam yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Söz konusu kararın açıklandığı salonda belediye başkanları da hazır bulundu.

SON DAKİKA | İstanbul'daki AK Partili belediyelerden büyük zam kararı! İşçi maaşlarında yüzde 80'lik artış

Son dakika haberi: AK Partili belediyelerde çalışan işçilerin maaşlarına zam geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Partili belediyelerdeki işçilere 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere işçilere yüzde 80 oranında zam yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Söz konusu karar işçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, kararın açıklandığı salonda AK Partili belediye başkanlarının da hazır bulunduğu görüldü. İşte AK Partili belediyeler tarafından işçi maaşlarına yapılan yüzde 80'lik zam kararının detayları...

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SON DAKİKA | AK PARTİ'DEN İŞÇİ MAAŞLARINA YÜZDE 80'LİK ZAM

"Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığında basın açıklaması yapan Kabaktepe, milletin beklentisi, talebi, umudu ne ise AK Parti'nin onun icraata dönüşmesi, yapılabilir ve uygulanabilir hale gelmesi için gayret edeceğini söyledi.

Kabaktepe, geleceğin Türkiye'sinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulacağına dair inançlarını vatandaşlarla paylaşacaklarını belirterek, "AK Parti hizmet ve eserde, belediyecilikte, hükümet olarak yaptığımız hizmetlerde bir markadır. Bunu hep beraber inşallah daha yukarıya taşıyacağız. 'Aldatma üstadı'na hakikatle inşallah gereken dersi vereceğiz. Her gün yeni birtakım algı yalanları üreterek insanlarımızın zihinlerini ve bakışlarını gerçek dışı hadiselere yöneltmek isteyen aldatma ustacılığının meslek olmasını engelleyeceğiz." dedi.

Belediyelerde toplu sözleşme iş görüşmelerinin devam ettiğini, işçilerin geciken toplu sözleşme zammı nedeniyle mağdur olmaması için çalışma yaptıklarını aktaran Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Hizmet-İş ve Öz Güven Sen ile Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası arasında yürütülen İstanbul AK Partili ilçe belediyelerimizdeki toplu iş sözleşmelerinde henüz uzlaşı sağlanamamasına rağmen iş yerlerimizde çalışan işçi kardeşlerimizin geciken toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanacak mağduriyetlerini gidermek amacıyla belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantı neticesinde, MİKSEN'in teklifi doğrultusunda belediye şirketlerimizde çalışan işçilerin 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere 30.06.2022'deki ücretlerine şirketlerimizin yönetim kurulu kararıyla yüzde 80 oranında zam yapılması kararlaştırıldı." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ak parti belediye
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