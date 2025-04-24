FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul depreminden sonra vatandaş can fırsatçı para derdinde! Saatler içinde peş peşe zam yaptılar

İstanbul depreminden sonra vatandaş can fırsatçı para derdinde! Saatler içinde peş peşe zam yaptılar

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.04.2025 11:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de 6.2 şiddetinde deprem olmuş ve vatandaşlar büyük korku yaşamıştı. Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar deprem ürünlerine olan ilgisi artmaya başladı. Fırsatçılar ise vatandaşların önlem almak için hareketlenmesine fiyat artışları ile karşılık verdi. Depremin ardından çevrimiçi alışveriş sitelerinde fiyatların fahiş oranlarda arttığı görüldü.

İstanbul depreminden sonra vatandaş can fırsatçı para derdinde! Saatler içinde peş peşe zam yaptılar

Türkiye dün İstanbul'daki deprem ile sallandı. Milyonlar korku dolu anlar yaşarken fırsatçıları deprem ile ilgili ürünlerin fiyatlarını fahiş oranlarda güncelledi. Yaşanan bu olay 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya yangın felakati sonrasında yangın tüplerinin zamlandığı günleri akıllara getirdi.

AA-20250423-37730712-37730710-ISTANBULDA_BAZI_VATANDASLAR_DEPREM_ENDISESIYLE_GECEYI_DISARIDA_GECIRIYOR

İstanbul'daki 6.2 şiddetindeki depremin ardından e-ticaret platformlarında ilk yardım ve deprem çantalarından, çadırlara kadar depremde lazım olacak tüm ürünlere büyük bir ilgi oluştu. Vatandaşlar deprem hazırlıklarını hızlandırırken fırsatçılar da vatandaşların endişeli halinden faydalanmaya çalıştı.

AA-20250423-37730712-37730711-ISTANBULDA_BAZI_VATANDASLAR_DEPREM_ENDISESIYLE_GECEYI_DISARIDA_GECIRIYOR

FIRSATÇILAR DEPREMİ FIRSAT BİLDİ

NTV'de yer alan habere göre, bazı e-ticaret platformlarında fiyatlar saatler içinde değişti. Buna göre dün deprem öncesinde 373 liradan satılan bir acil durum çantası depremin ardından 465 liraya yükseltildi.

AA-20250423-37730806-37730800-ISTANBULDA_BAZI_VATANDASLAR_DEPREM_ENDISESIYLE_GECEYI_DISARIDA_GECIRIYOR

İlk yardım setlerinde de deprem sonrası aniden zam geldi. Buna göre, deprem öncesinde 219 lira olan ilk yardım seti 389,50 liradan alıcıya sunulmaya başlandı.

AA-20250423-37730712-37730710-ISTANBULDA_BAZI_VATANDASLAR_DEPREM_ENDISESIYLE_GECEYI_DISARIDA_GECIRIYOR

ÇADIRLARA ANİDEN ZAM

Depremden tedirginliğinden dolayı geceyi park ve bahçelerde geçirmek isteyen vatandaşlar çadır almaya başlayınca fırsatçılar hızlıca fiyatları yukarı yönlü güncelledi. İki odalı ve 10 kişilik olduğu bilgisi paylaşılan bir çadır, depremden önce 8 bin 711 liradan satılıyordu. Aynı çadırın fiyatının bugün 9 bin 480 liraya yükseldiği görüldü.

Ekran görüntüsü 2025-04-24 110659

KONUT SEKTÖRÜNDE FIRSATÇILIK!

Depremin ardından ise İstanbul'daki gayrimenkul piyasasında da fiyatlar yükselişe geçti. Ancak Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu davranışa göz yumulmayacağının altını çizdi.

Ekran görüntüsü 2025-04-24 110645

Canlı Borsa
Avrupa borsaları karışık seyrediyorAvrupa borsaları karışık seyrediyor
'Kilosunu 500 TL'den sattım' Yeni fiyat için tarih verildi'Kilosunu 500 TL'den sattım' Yeni fiyat için tarih verildi
Anahtar Kelimeler:
ilk yardım çadır istanbul deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Japon deprem uzmanı İstanbul depremi sonrası konuştu

Japon deprem uzmanı İstanbul depremi sonrası konuştu

Ünlü çift lüks evinin bahçesine çadır kurdu

Ünlü çift lüks evinin bahçesine çadır kurdu

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.