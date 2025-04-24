İstanbul depreminden sonra vatandaş can fırsatçı para derdinde! Saatler içinde peş peşe zam yaptılar

Türkiye dün İstanbul'daki deprem ile sallandı. Milyonlar korku dolu anlar yaşarken fırsatçıları deprem ile ilgili ürünlerin fiyatlarını fahiş oranlarda güncelledi. Yaşanan bu olay 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya yangın felakati sonrasında yangın tüplerinin zamlandığı günleri akıllara getirdi.

İstanbul'daki 6.2 şiddetindeki depremin ardından e-ticaret platformlarında ilk yardım ve deprem çantalarından, çadırlara kadar depremde lazım olacak tüm ürünlere büyük bir ilgi oluştu. Vatandaşlar deprem hazırlıklarını hızlandırırken fırsatçılar da vatandaşların endişeli halinden faydalanmaya çalıştı.

FIRSATÇILAR DEPREMİ FIRSAT BİLDİ

NTV'de yer alan habere göre, bazı e-ticaret platformlarında fiyatlar saatler içinde değişti. Buna göre dün deprem öncesinde 373 liradan satılan bir acil durum çantası depremin ardından 465 liraya yükseltildi.

İlk yardım setlerinde de deprem sonrası aniden zam geldi. Buna göre, deprem öncesinde 219 lira olan ilk yardım seti 389,50 liradan alıcıya sunulmaya başlandı.

ÇADIRLARA ANİDEN ZAM

Depremden tedirginliğinden dolayı geceyi park ve bahçelerde geçirmek isteyen vatandaşlar çadır almaya başlayınca fırsatçılar hızlıca fiyatları yukarı yönlü güncelledi. İki odalı ve 10 kişilik olduğu bilgisi paylaşılan bir çadır, depremden önce 8 bin 711 liradan satılıyordu. Aynı çadırın fiyatının bugün 9 bin 480 liraya yükseldiği görüldü.

KONUT SEKTÖRÜNDE FIRSATÇILIK!

Depremin ardından ise İstanbul'daki gayrimenkul piyasasında da fiyatlar yükselişe geçti. Ancak Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu davranışa göz yumulmayacağının altını çizdi.