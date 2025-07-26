İstanbul Havalimanı'nda yolcu rekoru kırıldı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasının ve İstanbul Havalimanı’nın havacılıkta üst üste tarihi başarılara imza attığını duyurdu. 24 Temmuz 2025'te Türk hava sahasında bin 756 transit uçuşa hizmet verildiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, ulaşılan bu rakam ile Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Uraloğlu ayrıca İstanbul Havalimanı’nda dün kaydedilen yolcu sayısının, havalimanı tarihinde bir ilke imza attığını söyledi. Uraloğlu, dün İstanbul Havalimanı’nda 271 bin 836 yolcu hareketiyle, tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldığını bildirdi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır