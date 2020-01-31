İstanbul Havalimanında Kastamonu Mermeri tercih edildi

Açıldığı günden itibaren 40 milyondan fazla kişiye hizmet veren İstanbul Havalimanı, zeminini kaplayan Kastamonu mermerlerini güzelliği ve kalitesini Dünya’nın dört bir yanından gelen yolcuları tanıtıyor. Kastamonu’nun Küre ilçesinde dökülen toplarla İstanbul’un 1453’te fetih edilmesinde önemli rol oynayan Kastamonu, İstanbul Havalimanına da imzasını attı. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanının mermerleri Kastamonu’dan çıkartılarak işleniyor. Çok özenle çıkartılan mermerler, yine Kastamonu’da işlenerek İstanbul’a sevk ediliyor. Bazı bölümlerinde halen devam eden çalışmalarda kullanılan Kastamonu mermeri, İstanbul Havalimanında büyük beğeni kazandı. Havalimanının zeminini kaplayan mermerler, Dünya’nın dört bir yanından gelen yolculara hem Kastamonu kentini hem de kentte üretilen mermerin kalitesinin tanıtımına katkı sağlıyor. Mermerin Dünya’nın en büyük havalimanlarından birini süslemesini değerlendiren Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, mermerin Dünya pazarına açılması konusunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

“Kastamonu mermerimizin bir numaralı olacağını işaret ediyor”

Kastamonu’nun Seydiler ilçesindeki üretim tesisini ziyaret eden Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, burada yetkililerden çıkartılan mermerler hakkında bilgiler aldı. Tesisi de gezen Başkan Fındıkoğlu, İstanbul Havalimanına gönderilen mermeri inceledi. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Kastamonu mermerimizi, şu anda yaklaşık 7-8 ülkeye blok olarak gönderiyoruz ve 25 ülkenin üzerine de işlenerek gönderiyoruz. Aynı zamanda Türkiyemiz’in en büyük projelerinden İstanbul Havalimanında kullanılan mermerin işleme tesislerinde bulunuyoruz. İnşallah bundan sonrasında da dünya pazarlarda yer almak için, tanıtımımız için ve Kastamonu’nun değerlerini arttırmak ve katma değer için Kastamonu mermerimizin bir numaralı olacağını işaret ediyor. Buradaki tesisimiz şu anda Türkiye’de sayılı tesislerden bir tanesidir ve işlevsel olarak şu anda yoğunluk olarak 24 saat çalışma kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda tesisimiz yoğunluk olarak ciddi manada iyi bir rezerv taşımaktadır ve buradan çıkan ürünlerimiz şu anda Dünyanın her tarafına nakliye edilmektedir” dedi.

“Kastamonu’ya ciddi manada bir ekonomik değer katıyor”

Kastamonu mermerini İstanbul Havalimanına da gönderdiklerini belirten mermer fabrikası Sahibi Nurettin Gündağ ise, “Kastamonu mermeri, şuanda ciddi manada hem rezerv olarak hem de üretim ve satış olarak ciddi manada iyi yerlerde bulunuyor. Bu taşımız şu anda Dünya’nın en büyük havalimanlarından bir tanesi olan İstanbul Havalimanında da ciddi manada metrajlı olarak Kastamonu’dan işlenmiş olarak mermer gönderiyoruz. Bu mermerler İstanbul Havalimanı’nda şu anda kullanılmaya devam ediliyor. Dünya’daki en prestijli projelerden bir tanesi olan İstanbul Havalimanı’na gönderiyoruz şu anda. Dolayısıyla bu taşın Kastamonu’dan çıkması, Kastamonu’ya ciddi manada bir ekonomik değer katıyor. İstanbul İhracatçılar Birliğinde de sektör olarak ciddi manada mermer ve madencilik olarak pazarlamaya yönelik çabalarımız bulunuyor. İnşallah ihracatı arttırmaya yönelik hedeflerimiz var daha da ileriye doğru” diye konuştu.

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