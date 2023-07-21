İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ 2023: İstanbul'da taksi ücretlerine zam geldi mi? Zam sonrası indi-bindi ücreti 75 TL mi oldu?

Taksi ücretleri zam iddiaları sonrası internette araştırılıyor. Twitter başta olmak üzere sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sarı taksilerin indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği öne sürüldü. İddiaya göre kısa mesafe indi-bindi taksi ücretleri yapılan değişiklikle birlikte İstanbul ve Ankara'da değişti. İşte o iddiaya ilişkin detaylar ve 2023 taksi ücretleri...

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

İstanbul'da taksi ücretlerine zam geldiği iddia edildi. Soayl medyada gündem olan iddialara göre kısa mesafe indi-bindi taksi ücretleri İstanbul'da 75 TL oldu.

Ankara’da indi-bindi taksi ücretlerinin ise 50 TL'ye çıktığı öne sürüldü.

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

En son Ocak ayında yapılan zamla İstanbul'da taksilerin en kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye, taksimetre açılış ücreti de 9,80 TL'den 12,65 TL'ye, kilometre başına ücret ise 6,30 liradan 8,51 liraya çıkarılmıştı.

TAKSİ ÜCRETİNE ZAM İDDİALARI DOĞRU MU?

İddiaların sorulduğu İBB kaynakları, taksicilerin alt komisyonda istemiş olabileceğini ama resmi bir karar olmadığını belirtirken, 27 Temmuz'da yapılacak UKOME toplantısını işaret etti.





