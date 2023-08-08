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İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ 2023: Taksi ücretlerine zam mı geldi, indi bindi ücreti ne kadar, kaç TL? Gözler UKOME toplantısında

08.08.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul taksi ücretleri ile ilgili araştırmalar bugün gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı nedeniyle merak konusu oldu. UKOME toplantısı saat 11.00'de yapılacak. Toplantının ana gündem maddeleri toplu ulaşım, taksi indi bindi ücreti ve okul servis ücretleri olacak. Birçok kişi internette "2023 taksi ücretlerine zam mı geldi?" sorusunu araştırıyor. Peki, taksi indi bindi parası ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ 2023: Taksi ücretlerine zam mı geldi, indi bindi ücreti ne kadar, kaç TL? Gözler UKOME toplantısında

İstanbul’da taksi ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Akaryakıt zamlarının ardından birçok ilde toplu ulaşıma peş peşe zam yapıldı. Birçok kişi UKOME toplantısı nedeniyle "2023 taksi ücretlerine zam mı geldi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, taksi indi bindi parası ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETİNE ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

UKOME toplantısında gündem, yapılacak zamlar olacak.

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İBB YÜZDE 57, TAKSİCİLER YÜZDE 100 ZAM İSTİYOR

UKOME son olara 27 Temmuz’da toplanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yüzde 57, taksiciler yüzde 100 zam talep ederken, Ulaştırma Bakanlığı iki teklifi de fazla bularak yüzde 40 zam yapılması gerektiğini önermişti. Bunun üzerine 27 Temmuz’da yapılan UKOME toplantısında zam kararı çıkmadı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, toplu ulaşıma zam yapılması için zam tekliflerinin alt komisyonda görüşülüp, UKOME’nin ileri bir tarihte olağanüstü toplanmayı önermişti.

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

En son Ocak ayında yapılan zamla İstanbul'da taksilerin en kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye, taksimetre açılış ücreti de 9,80 TL'den 12,65 TL'ye, kilometre başına ücret ise 6,30 liradan 8,51 liraya çıkarılmıştı.

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