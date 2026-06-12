İstanbul Ticaret Odası Başkanı'ndan kur ve faiz çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin sahip olduğu stratejik avantajların doğru değerlendirilmesi halinde önümüzdeki 10 yılda üretim ve ihracat, lojistik ile enerji ve teknoloji alanlarında önemli bir sıçrama gerçekleştirebileceğini söyledi. Avdagiç, yeni teşvik kararlarının bu hedeflere ulaşılması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre Avdagiç, haziran ayı meclis toplantısında dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ekonomisinde dezenflasyon programının üçüncü yılının tamamlandığını hatırlatan Avdagiç, sürdürülebilir ve nitelikli büyümenin sağlanabilmesi için sanayi odaklı ve ihracata dayalı ekonomik modelin güçlendirilmesini öncelikli gördüklerini ifade etti.

Avdagiç, "Maliye politikaları, teşvikler ve finansman imkanları ile desteklenen bir üretim modeli Türkiye'yi dünyada yeniden şekillenen ticaret haritasında güçlü bir konuma taşıyacaktır. Enflasyonla mücadele önceliğimizi tehlikeye atmayacak şekilde finansman ve kur politikalarını revize ederek ihracattaki sıkıntıları aşabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER TÜRKİYE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelerin Türkiye açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Avdagiç, Avrupa'nın tedarik güvenliğini artırma çabaları, Çin+1 stratejisinin sürmesi ve deniz taşımacılığında yaşanan aksaklıkların Türkiye'nin üretim ve lojistik merkezi olma potansiyelini güçlendirdiğini kaydetti.

Savunma sanayii, yenilenebilir enerji, lojistik, veri merkezleri ve yüksek teknolojili üretimin önümüzdeki dönemde öne çıkan yatırım alanları arasında yer aldığını vurgulayan Avdagiç, Körfez-Türkiye-Avrupa kara koridorlarının önem kazanmasının da Türkiye'nin stratejik konumunu daha da kuvvetlendirdiğini ifade etti.

Dünya ekonomisinin son 30 yılın en büyük dönüşümlerinden birini yaşadığına işaret eden Avdagiç, şirketlerin artık yalnızca maliyet unsurlarına değil, güvenlik, siyasi istikrar ve lojistik erişim imkanlarına da önem verdiğini söyledi. Devam eden savaşlar ve olası çatışma riskleri nedeniyle ülkelerin üretim planlamalarında yeni bir yaklaşım benimsediğini belirten Avdagiç, artık "Nerede daha ucuz üretirim?" sorusundan çok "Nerede daha güvenli üretirim?" sorusunun öne çıktığını dile getirdi.

"TÜRKİYE ÖNE ÇIKAN ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR"

Türkiye'nin coğrafi konumu, güçlü sanayi altyapısı, savunma sanayi kapasitesi ve çok yönlü diplomatik ilişkileri sayesinde önemli avantajlara sahip olduğuna dikkati çeken Avdagiç, "Bu yeni dönemde jeopolitik konumu ve potansiyeliyle öne çıkan ülkelerin başında Türkiye geliyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemde gündemde olan Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Körfez-Türkiye-Avrupa bağlantılarının yalnızca ulaştırma projeleri olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Avdagiç, bunların aynı zamanda ekonomik güç projeleri olduğuna vurgu yaptı.

Avdagiç, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Şuna inanıyoruz: Eğer bu avantajları doğru kullanabilirsek, önümüzdeki 10 yılda üç farklı alanda sıçrama yapabiliriz. Bu avantajların ilki, üretim ve ihracat merkezi olma potansiyeli, ikincisi lojistik merkez olma potansiyeli, üçüncüsü de enerji ve teknoloji merkezi olma potansiyelidir. Yeni teşvik kararları, bu anlamda büyük bir adımdır. Avrupa şirketleri tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye çalışırken Türkiye yakın üretim merkezi olarak öne çıkıyor. Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı geçişlerinin taşıdığı güvenlik riski, özellikle kara taşımacılığı koridorlarını daha da değerli hale getiriyor."

"FIRSATLARI KALICI KAZANIMLARA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ"

Stratejik konumun tek başına ekonomik refah anlamına gelmediğini belirten Avdagiç, Türkiye açısından asıl meselenin artan stratejik önemin ekonomik değere dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği olduğunu söyledi. Avdagiç, "Bugün Türkiye için asıl mesele, stratejik öneminin artıp artmadığı değil, bu önemin ekonomik değere dönüşüp dönüşmeyeceği meselesidir. Bunu da üretken yatırımları artırarak, yüksek katma değerli sektörleri güçlendirerek, makroekonomik istikrarı koruyarak ve fırsatları kalıcı kazanımlara dönüştürerek başaracağız." değerlendirmesini yaptı.

Küresel ekonominin "faiz şoku döneminden" çıkarak "enerji ve jeopolitik risk dönemi"ne girdiğini ifade eden Avdagiç, Türkiye'nin ekonomik performansında petrol fiyatları, yabancı sermaye akımları ve enflasyon beklentilerinin belirleyici olacağını söyledi.

Önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisinin daha bölgesel, daha güvenlik odaklı ve daha rekabetçi bir yapıya dönüşeceğini belirten Avdagiç, "Böyle bir ortamda Türkiye'nin jeopolitik ağırlığının artmaması için herhangi bir neden bulunmuyor. Türk özel sektörü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazırdır. İnanıyorum ki Türkiye her gelişmeyi lehine çevirerek savaş sonrasının kazananlarından olmayı başaracaktır. Bu fırsatı doğru politikalarla desteklersek, 10 yıl içinde dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer almak bizim için sürpriz değil, kaçınılmaz gerçek olacaktır." ifadelerini kullandı.

REEL SEKTÖR YÜKSEK FAİZ BASKISIYLA KARŞI KARŞIYA

Reel sektörün yaşadığı sorunlara da değinen Avdagiç, yüksek faiz ortamının üretim ve ticaret üzerindeki baskısını sürdürdüğünü belirtti. Özellikle ihracatçı firmaların yüksek finansman maliyetleri ve dış talepteki zayıflık nedeniyle karlılık açısından daha yoğun baskı altında bulunduğunu kaydeden Avdagiç, bu alandaki sıkıntıların giderilmesi gerektiğine işaret etti.

İTO 27 EKİM'DE SEÇİME GİDECEK

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, oda seçimlerinin 27 Ekim'de Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) yapılmasının planlandığını açıkladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu'na göre oda seçimlerinin dört yılda bir, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildiğini hatırlatan Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası olarak seçimlerimizi bu sene 27 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Fatih İlçe Seçim Kurulunun teyidini müteakip resmi duyuruyu yapacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA