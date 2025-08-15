İstanbullular dikkat! Yolda görürseniz şaşırmayın... Taksilerde yeni dönem: O şart kaldırıldı

İstanbul'da birçok farklı konuyla gündeme gelen taksilerle ilgili yeni bir değişiklik yapıldı. Buna göre taksilerde alışıldık modeller dışında yeni modeller de araç olarak kullanılabilecek.

YÜZDE 50 YERLİLİK ŞARTI KALDIRILDI

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yapılan UKOME toplantısı sonrasında alınan karar gereği ticari araç değişikliğinde C segmenti olmak kaydı ile yüzde 50’den fazla yerlilik şartı kaldırıldığını söyledi.

YILLARI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

NTV'de yer alan habere göre C segmenti yüzde 50’den fazla yerlilik şartı olmayan araçlarda ilk alım 0 (sıfır) her yıl tahakkuk şartı ile kullanım 6 (altı) yaş olarak belirlendi. Yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip araçlarda ilk alım 0-2 yaş kullanımda 6’ncı yıldan sonra tahkuk şartı ile 9 yaş olarak belirlendi.

Bu nedenlerle 8 farklı marka araç, ticari taksi olarak kullanılabilecek. Bu araçlar; Fiat Egea, Toyota Corolla (Sedan/Benzin,Hibrit), Renault Megane (Sedan), Citroen C4X, Ford Focus (Sedan), Skoda Octavia olarak belirlendi.