İstanbulluların favorisi pazar tezgahlarında en çok o ürün satıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı. Bu verilere göre Bayrampaşa Hali'nde ocak ayında, 29 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün satıldı.

Ataşehir Hali'nde ise ocak ayında, 29 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün satıldı. İki hale geçen ay 77 bin 453 ton meyve ve 117 bin 7 ton sebze olmak üzere toplamda 194 bin 460 ton ürün getirildiği belirlendi.

FAVORİ MANDALİNA

Hallere getirilen ürünlerin tercih listesinin başında meyvelerde mandalinalar, sebzerler arasında ise domates yer aldı.

Bayrampaşa Hali'ne getirilen meyvelerden 13 bin 280 tonunu mandalina, 14 bin 263 tonunu da domates oluşturdu. Diğer hale ise 4 bin 908 ton mandalina, 4 bin 762 ton domates getirildi. Böylelikle her iki hale toplam 18 bin 188 ton mandalina, 19 bin 25 ton domates ulaştırıldı.