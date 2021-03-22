İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı!

Hafta sonunda TCMB başkanlığında yapılan değişiklik sonrasında yüzde 10’dan fazla yükselen dolar kuru ile birlikte gram altın fiyatları, geçen hafta kapanışa göre yüzde 6 civarında yükselerek 437 TL civarında güne başladı.

Altın fiyatları , ABD Hazine tahvili faizinin son bir yılın en yüksek seviyelerine gelmesiyle birlikte, doların güçlü duruşu ile fiyatlanmaya devam ediyor. Küresel altın fiyatları , yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar ile düşerken, gram altın dolar/TL'deki yükselişi takip ederek 40 TL'den fazla yükseldi.

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN SON DURUM

Çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz haftaya 685 Türk Lirası bandında başlamıştı.

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri 200 baz puan arttırması ile dolar/TL'deki düşüş gibi altın da keskin bir düşüş yaşamış ve çeyrek altın 674 Türk lirasına kadar gerilemişti.

22 Mart gecesi döviz kurlarında ortaya çıkan yaklaşık %15 artış ile altın da bir anda yükselişe geçti ve yaklaşık %12 yükseldi. Bu durum, çeyrek altının 723 Türk lirası seviyesini görmesine neden oldu.

Öğle saatlerine doğru 723 TL seviyesini gören çeyrek altın fiyatı, 12:20 saatlerinde 715,00 TL seviyesine kadar geriledi.



