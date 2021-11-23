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İşte en çok konuşulan senaryo! 2022 asgari ücret için flaş tahmin!

23.11.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışan asgari ücrette ne kadar artış olacağını merakla beklerken, çeşitli tahminler ardı ardına geldik. En çok konuşulan senaryo gerçekleşirse yüzde 30 artış olacak. İşte asgari ücretle ilgili son gelişmeler…

İşte en çok konuşulan senaryo! 2022 asgari ücret için flaş tahmin!

TÜİK’in 2021 yılı son 4 aylık verilerini açıklamasının ardından milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren zam hesaplamaları da yapılmaya başlandı. Daha önceki yıllarda enflasyonun 5-6 puan üzerinde seyreden asgari ücret zammı ile ilgili olarak bu yıl çeşitli senaryolar sunuldu. Yapılan tahminlere göre yüzde 30 oranında bir artış gerçekleşecek.

KASIM VE ARALIK AYI RAKAMLARI ÇOK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT meselesi, 3600 ek gösterge ilgili komisyon kurulmasını istemişti. Kasım ayı itibarıyla çalışmalara başlayan komisyonla ilgili olarak gelişmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aktarıyor. Asgari ücretle ilgilenen komisyon ise çalışmalara aralık ayı itibarıyla başlayacak. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Bakan Bilgin’in son 2aylık enflasyon rakamlarının da açıklanmasının ardından asgari ücretle ilgili net zam oranını vermesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu 4 aylık veriyi açıklamıştı. Bu verilere göre yüzde 25’lik bir asgari ücret artışı tahmin ediliyordu. Ancak şimdiki senaryoda rakam yükseldi.

GEÇMİŞ YILLARA BAKILARAK TAHMİNLER SIRA SIRA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ciddi bir artış yapılacağının sinyalini vermişti. Hal böyle olunca da hem ücret konusunda beklenti çıtası yükseldi hem de ilgili taraflardan farklı farklı talepler gelmeye başladı. Kimileri yüzde 30 artacak diyor, kimileri bu da yetmez asgari ücretin netinin en az 5 bin lira olması gerektiğini söylüyor. Bugün uygulanan asgari ücret brüt 3.577, net 2.825 lira. İşverene maliyeti ise 4.203 lira. Son yıllarda asgari ücrete en yüksek artış yüzde 30 ile 2016 yılında yapıldı ve asgari ücret net 1.300 liraya yükseltildi. O dönem enflasyon ise yüzde TÜFE’de yüzde 8.8’di. 2016 yılı kadar olmasa da benzer oranda zam, yüzde 26 ile 2019’da ve yüzde 21.6 ile de 2021 yılında yapıldı. Enflasyon ise 2018 yılında yüzde 20.30, 2020 yılında da TÜFE’de yüzde 14.60 olarak gerçekleşti.

AĞIR BASAN SENARYODA YÜZDE 30 ZAM GÖRÜNÜYOR

Merkez Bankası’nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 18.4, 2022 enflasyon tahmini ise yüzde 11.8. Buna göre de asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi için yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir zam yapılacağı anlamına geliyor. Ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde.

Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu durumda asgari ücretin işveren maliyeti de 5.463 lirayı bulacaktır.

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Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklamasıBakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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