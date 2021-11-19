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İşte EYT'linin emeklilik formülü! 3600 prim günü ile...

19.11.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla EYT’liler için komisyon kuruldu. Çalışmaların 2022 yılı sonuna kadar devam etmesi beklenirken, çeşitli formüller üzerinde duruluyor. İşte 3600 prim günü ile emeklilik formülü…

İşte EYT'linin emeklilik formülü! 3600 prim günü ile...

Daha önce EYT meselesine kapıları sert bir şekilde kapatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalara yeniden başlanması yönünde karar verdi. Bu kararın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kasım ayı itibarıyla çalışmalara başlandığını ve 2022 yılı sonunda meselenin çözüme kavuşturulacağına dair sinyaller verdi. Çeşitli formüller konuşulurken 3600 prim günü ile emeklilik formülü ön plana çıktı.

EN ERKEN EMEKLİLİK YAŞLARI KADINLARA 50 ERKEKLER 55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde EYT meselesi ile ilgili konuştu. Çeşitli formüller tartışılırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağını son kararı kendilerinin vereceğini belirtti. Mevcut düzenlemeye göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 prim günü doldurma şartıyla kısmi emeklilik hakkına kavuşuyor. Bu sisteme göre en erken emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55. Bu yaş, ilk sigortalılık tarihi kadınlarda 08.09.1981'den, erkeklerde 08.09.1976'dan önce olanlarda geçerli oldu. Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise yaş ve kademe devreye girdi. İlk defa işe girilen tarih ve 3600'ün tamamlandığı tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor..

EYT İLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN 5 FORMÜL

1- KISMİ EMEKLİLİK: 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri değerlendiriliyor.

2- SÜRENİN TAMAMLANMASI: Kadınlarda 20 yıllık, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor.

3- PRİMİN TAMAMLANMASI: 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması durumu değerlendiriliyor.

4- ALMANYA SİSTEMİ: Bu formüle göre sigortalının emekliliğine kaç yıl kalmışsa, her yıl için yüzde 2 kesinti ile maaş bağlanıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik durumu ortaya çıkıyor.

5- FİNLANDİYA SİSTEMİ: Burada da sigortalı belli bir kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.

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erken emeklilik
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