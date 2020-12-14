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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu? İşten çıkarma yasağı son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2020 14:43 | Son Güncelleme

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağı süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Şimdi vatandaşlar tarafından işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranıyor. İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu? İşte işten çıkarma yasağı süresi ile ilgili detaylar...

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu? İşten çıkarma yasağı son durum

Çok sayıda çalışan ve işveren tarafından işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs salgının ekonomiye olan etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak adına uygulanan işten çıkarma yasağı son olarak Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılmıştı. Peki, işten çıkarma yasağı devam ediyor mu? İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs salgınında kısa çalışma ödeneği verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanların iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatılmıştı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatılmıştı. Böylece işten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle daha devam ediyor. Yeni bir uzatılma kararı alınana kadar iş akdinin feshinin kısıtlanması 17 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek.

İlgili fıkralarda, her türlü iş ya da hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş ya da hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir nedenle kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi durumu dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.

Fıkralarda bunun yanı sıra maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 3 aylık süreyi geçmemek kaydıyla işverenin işçiyi tamamen ya da kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.

BAKAN SELÇUK’TAN İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Geçtiğimiz günlerde Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar sürecek konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da açıklama yapmıştı. Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına dair, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." şeklinde değerlendirme yaptı.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nereye yapılır? Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu?Kısa çalışma ödeneği başvurusu devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nereye yapılır? Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu?

Bakan Selçuk, pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararlarına dair Twitter hesabından paylaşımda bulunmuştu. Bakan Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek konusunda ise sürenin yeniden uzatılmasına ilişkin güncel açıklamalar ve alınacak kararlar bekleniyor.

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