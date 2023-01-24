FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İster keyif ister yatırım... Bir yılda ikiye katlandı! Kahve fiyatındaki düşüş fincana yansımadı

İster keyif ister yatırım... Bir yılda ikiye katlandı! Kahve fiyatındaki düşüş fincana yansımadı

24.01.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl zirveye çıkan kahve fiyatları bugün o noktadan yüzde 36,5 uzakta. Türkiye’de ise yeni yıl itibarıyla kahve zincirleri fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yaptı. Uzmanlar zammın enerji ve nakliye gibi maliyetlerdeki yüksek artıştan kaynaklandığını belirtiyorlar.

İster keyif ister yatırım... Bir yılda ikiye katlandı! Kahve fiyatındaki düşüş fincana yansımadı

TÜİK verilerine göre Türkiye 2021 yılında 67,1 bin ton kahve ithalatına 167 milyon dolar ödedi. Ancak geçen yıl fiyatların yükselmesi nedeniyle 11 aylık dönemde ithal edilen 65 bin ton kahvenin faturası 260,7 milyon dolara kadar çıktı. Geçen yıl şubat ayında zirve yaparak uluslararası piyasada 260 dolara kadar yükselen 50 kilogramlık bir çuval kahvenin fiyatı ilerleyen aylarda geriledi ve bir yılda yüzde 36,5 düşüşle 154 dolara indi. Ancak kahve fiyatındaki bu düşüş Türkiye’de perakende kahve fiyatlarına yansımadığı gibi kahve zincirleri, yeni yıl ile birlikte fiyatlarını en az yüzde 30 oranında artırdı.

thumbs_b_c_40736703613aa79449b9821516bb6dc8

MALİYETLER İKİYE KATLANDI

Uzmanlar Türkiye’de kahve fiyatlarda yaşanan artışın özellikle kavurma, nakliye ve diğer genel gider kalemlerindeki artıştan kaynaklandığını belirtiyorlar. Öğretim Görevlisi, Gastronomi Yazarı ve Kahve Danışmanı Cenk R. Girginol, kahve işletmelerinin ambalajdan nakliyeye tüm giderlerinin geçen yıla göre neredeyse yüzde 100 arttığı belirterek, “Böylece bir fincan kahvenin maliyeti geçen yıla göre ciddi bir artış gösterdi. Ayrıca kahve çekirdeğinden ambalaja kadar her şeyin döviz ile ithal edildiğini unutmamak lazım” ifadelerini kullandı.

YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Fiyatların artmasına rağmen sektörün diğer gıda işletmelerine göre yatırım aracı olmaya devam ettiğini belirten Girginol, 2023 yılına ilişkin beklentilerini ise şu sözlerle paylaştı: “Geçen yıl büyümeye devam eden kahve sektörü açısından bu yıl biraz daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Ev-perakende sektöründeki makineleşme horeca sektörüne göre daha hızlı ilerliyor. Bu yıl perakende hızlı büyürken yatırımlara bağlı ev dışı tüketim de büyüme hızını sürdürecek. Kapsül kahvelerin evlere daha kolay girişi, Türk kahvesinin içilir olması ile ilgili artışı ve filtre kahvedeki çeşitlilik ile tüketim kişi başı oranlarında artmaya devam ediyor. Zor bir yıl olacağını biliyoruz ama doğru yatırımlar ve markaların kendi içlerinde kahveye verecekleri ağırlık sektör özelinde bakıldığında bir büyüme rakamını yılsonunda bize verecek gibi duruyor.”

"DOĞRU KAHVEYİ SUNAMAYAN ELENECEK"

Sektörde yatırım iştahının devam etmesine rağmen en önemli problemin dövize ve genel giderlere bağlı artışlar olduğunu belirten Girginol, “Bir kafenin açılma maliyeti minimum 3-4 milyon TL’yi buluyor. Yatırımcılar biraz daha analiz ederek, yatırımlarını daha az risk kapsamına yeni yerler açıyor ve yatırımlarını devam ettiriyorlar. Diğer yandan doğru kahveyi sunamayan ve kaliteden uzaklaşan işletmeler bu yıl tamamen elenecek. Çünkü kahve severler artık kahvenin kalite kavramını gelişen damak profili ile ayırt edebiliyor. Görüntü veya işletmenin PR anlayışı dışında artık kalite ve tat ön planda. İşini doğru yapan ve kaliteyi ön planda tutan markalar tercih ediliyor” şeklinde konuştu.

KİŞİ BAŞINA TÜKETİM 1 KİLOGRAMI AŞTI

Türkiye’de tüketicilerin en çok latte ve kapuçino başta olmak üzere sütlü ürünleri tercih ettiğini belirten Girginol, “Aromatik lezzet ve yumuşak içim alışkanlığı bu anlamda ön planda diyebiliriz. Kişi başı tüketim ise son rakamlar bazında 1 kilogramın üzerine çıkmış durumda” diye konuştu. (Ekonomim)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SGK, SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C, emekli maaşı hesaplama: NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?SGK, SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C, emekli maaşı hesaplama: NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
Fiyatı düştü! Herkes ümidi kesmişti ama... 'Umduğumuzdan fazla oldu'Fiyatı düştü! Herkes ümidi kesmişti ama... 'Umduğumuzdan fazla oldu'
Devlete borcu olanın gözü bugün Beştepe'de! 48 ay vadeyle ödeme seçeneği... Devlete borcu olanın gözü bugün Beştepe'de! 48 ay vadeyle ödeme seçeneği...
Anahtar Kelimeler:
kahve

En Çok Okunan Haberler

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

'Gel bir konuşalım' dedi, solist kadını kızının gözleri önünde başından vurdu

'Gel bir konuşalım' dedi, solist kadını kızının gözleri önünde başından vurdu

İkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlar

İkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlar

'40 bin TL'den aşağıya yapılamıyor' Hobi olarak başladı mesleği oldu

'40 bin TL'den aşağıya yapılamıyor' Hobi olarak başladı mesleği oldu

Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu! Vergi borcu, öğrenim kredisi, trafik ceza puanı...

Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu! Vergi borcu, öğrenim kredisi, trafik ceza puanı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.