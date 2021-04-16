İstiridye mantarı yetiştirmeye başladı, siparişlere yetişemiyor

Karasu’da fındık üretimine alternatif olarak istiridye mantarı yetiştiriciliği dikkat çekiyor. Bu kapsamda Ortaköy Mahallesi’nde ikamet eden Mesut Kahraman, askerlik yıllarında gördüğü istiridye mantarı yetiştiriciliğini kendi mahallesinde hayata geçirdi. Kahraman, 140 kilo mantardan yaklaşık olarak 2 bin lira kar ettiğini belirterek mantarın oluşma aşamalarından söz etti. Kahraman, hobi olarak başladığı istiridye mantarına talebin de fazla olduğunu aktardı.

ETTEN DAHA KALİTELİ

İstiridye mantarının masrafları ve kalitesinden bahseden Mesut Kahraman, “İstiridye mantarını 3-4 yıl kadar önce araştırdığım bir şeydi” diyerek sözlerine başlayan İstiridye Mantarı Üreticisi Mesut Kahraman, “Askerliği yaptığım Karamürsel’e gittim. Orada bir arkadaşım vardı. Bana nasıl yapacağımı gösterdi, anlattı, tohumunu verdi. Geldim, deneme amaçlı kendim 44 torba yaptım. Bundan alacak olduğum mahsul, 140 kilo. Bana iyi kötü kazandıracağı 2 bin 500 TL.

Bunun 500 TL’si masraf, 2 bin TL’si kar olarak kalır. Komşuma da yaptım, o da güzel ürün aldı. Bundan sonraki aşamada çoğaltmayı düşünüyoruz. Fındık üreticiliği yapıyorduk sadece ama fındık yılda bir defa ürün veriyor ancak istiridye mantarını yılda 12 ay yetiştirebiliyorsunuz. Eskiler, istiridye mantarına karakulak derdi. Et yemeyenler için yüksek kalorisi var. Tansiyonu, kolesterolü dengeliyor ve kabızlığa iyi geliyor. Vejetaryen olanların tüketimini tavsiye ederim ve etten daha kaliteli. Zehir oranı sıfır” dedi.