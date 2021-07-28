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İşverenlere asgari ücret desteği Resmi Gazete'de yayımlandı!

28.07.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşverenlere asgari ücret desteğini de içeren 25 maddelik 7333 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan torba yasaya göre, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Finansman İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Torba yasayla, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 1 yıl daha uzatılacak.

TURİZMİ TEŞVİK YASASINDA DEĞİŞİKLİK

Aynı gazetede turizmi teşvik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun da yayımlandı.

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Yasaya göre, belirlenen süreler içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Turizm Bakanlığınca yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından 1 ay içinde iptal edilecek.

Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen konaklama tesislerinin iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde, plaj tesislerinin ise 30 gün içinde yeniden turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

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Gerçek ve tüzel kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığından belge almak koşuluyla deniz turizmi tesisleri işletmeciliği yapabilecekler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun görülen yat limanlarının yapılması amacıyla yatırımcılara taşınmaz tahsis etmeye yetkili olacak.

Kaynak: Reuters

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