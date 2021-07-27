FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 2. el araba piyasasından 80 ile 150 bin liralık araçların satışı onları sevindirdi

2. el araba piyasasından 80 ile 150 bin liralık araçların satışı onları sevindirdi

27.07.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sonrası hareketlenen 2. el otomobil piyasasında en çok 80 ile 150 bin bandındaki araçların rağbet görmesi sanayi esnafına yaradı.

Son iki yıldır sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan afaki artış nedeniyle düşük model araç almak zorunda kalan vatandaşlar, rutin bakım ve karşılaştıkları arızalar nedeniyle sanayinin yolunu tutmak zorunda kalıyor. Piyasaya çok fazla sıfır araç girmemesinden dolayı arıza yapan eski model otomobiller, oto tamircilerinin işlerini artmasına neden oluyor.

"SANAYİYE ESKİ ARABALAR DAHA ÇOK GELİYOR"

Samsun Gülsan Sanayi Sitesi’nde 26 yıldır otomobil tamir eden usta Caner Akıncı, “Bayram sonrası işler gayet yoğun. Bakım yaptırmayan birçok kişi aracını sanayiye getirdi. Şu dönemde genelde ‘hararet’ ile ilgili sıkıntı yaşayan araçlar geliyor. Eski arabalar daha çok sanayiye geliyor.

Sakarya yılın ilk yarısında otomotiv ihracatında 'gaza bastı'Sakarya yılın ilk yarısında otomotiv ihracatında 'gaza bastı'

Bunlarda hararet ve yağ eksiltme olayı çok oluyor. Yeni arabalarda ise pek sorun olmuyor. Onlar da bakımdan bakıma kendi servislerine gidiyorlar. 2. el otomobillere olan ilgi bizi olumlu etkiledi. Sıfır araba almayanlar servise değil de sanayiye gelmeyi tercih ediyor. Bakım ve tamirlerini bize yaptırıyorlar. Hararet yapan bir aracın masrafı, araca ve hararete göre değişiyor. Araba çok hararet yaparsa sorun pistonlara kadar iniyor. Onun da masrafı ağır oluyor. Sadece üst kapak ve conta ile sorun hallolursa o da en az 2,53 bin TL bir masrafa yol açıyor. Sıkıntı eğer alt motora kadar iniyorsa en düşük masraf 810 bin TL’den başlıyor” dedi.

Al-kirala yaparak aylık 12 bin lira kazanıyor!Al-kirala yaparak aylık 12 bin lira kazanıyor!

"EN ÇOK HARARET SIKINTISI İLE KARŞILAŞIYORUZ"

Şu anda araçların en çok yaptığı sıkıntının hararet olduğunu ifade eden 28 yıllık esnaf Talat Körpe, “Trafik Samsun’da çok kalabalık olduğu için durkalklardan meydana gelen hararet sıkıntısı ile çok karşılaşıyoruz. Ya devirdaim ya da hortum patlıyor. Sıfır araç çok üretilmediği için millet kendi arabasına daha fazla bakmaya başladı. Önceden insanlar 2. el bir araç aldığında 23 sene biner, sıfır araba alırım diyordu. Şimdi vatandaşlar elindekinin kıymetini daha iyi biliyor. Kendi arabasına bakım yaptıranlar da çok oluyor” diye konuştu.

89260945_620x410

30 yıldır araba tamir eden usta Nihat Aydemir ise şunları söyledi;

“Şu anda işlerimizde bir hareketlenme var. En çok orta yaştaki arabalar tamir için geliyor. Sıfır araçlar genelde servislere gidiyor. Bize en çok beyinsel ve elektrik arızalarının yanı sıra EGR arızaları geliyor.”

Öte yandan Samsun’da bayram sonrası birçok araç sürücüsü uzun yoldan geldikleri için bakım yaptırmak üzere araçlarını sanayiye getirirken, oto tamircileri 2. el araçların piyasada dolaşmasının işlerini arttırdıklarını ifade ettiler.

Kaynak: İHA

Tesla'dan rekor seviyede kar açıklaması!Tesla'dan rekor seviyede kar açıklaması!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
Al-kirala yaparak aylık 12 bin lira kazanıyorAl-kirala yaparak aylık 12 bin lira kazanıyor
Anahtar Kelimeler:
pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Damada Çin işkencesi! Tayt giydirip kadın atletiyle oynattılar

Damada Çin işkencesi! Tayt giydirip kadın atletiyle oynattılar

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

İşte Türkiye'de en fazla esnafın olduğu il!

İşte Türkiye'de en fazla esnafın olduğu il!

Avrupa’ya gidecekken dökülmeye başladı

Avrupa’ya gidecekken dökülmeye başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.