FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İthalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliği

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 08:42 | Son Güncelleme

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliği

Bazı ürünlerin ithalatında uygulanan damping ve sübvansiyona karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri belirlendi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ABD ve Kanada menşeli "yönlendirilmiş lifli levha" ile Çin ve Tayvan menşeli "cırtbant" ve "cırtbant bileşenleri"ne karşı uygulanan dampinge karşı önlemler 13 Kasım 2019 itibarıyla sona erdi.

ABD, Çin, Hindistan, Tayland, Endonezya, Malezya ve İsrail menşeli bazı kağıt, plastik kauçuk, cam, metal ürünlerle elektrikli makine ve cihazlara yönelik dampinge ve sübvansiyona karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri de nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması durumunda 10 Temmuz ile 18 Kasım arasında belirlenen tarihlerde son bulacak.

Önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce söz konusu ürünlerin yerli üreticileri, "https://www.ticaret.gov.tr/" adresi üzerinden nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Çeyrek ve gram altında son durumÇeyrek ve gram altında son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi, resmi gazete, Ticaret Bakanlığı,

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

İşte McDonald’s'ın yeni sahibi!

İşte McDonald’s'ın yeni sahibi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

Altın fiyatları 31 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Çeyrek ve gram altında son durum

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

İşte Türkiye'deki McDonald’s'ların yeni sahibi! KAP'a bildirildi

İşte McDonald’s'ın yeni sahibi!

İncirlik’te işten çıkarılmalara karşı eylem

İncirlik’te işten çıkarılmalara karşı eylem

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.