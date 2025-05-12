FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç'ten "enflasyon" açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonun hızlı, etkili ve kalıcı bir şekilde düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Bu yöndeki çabaları takdirle karşılıyoruz. Enflasyonun mutlaka makul bir hızla, etkili bir şekilde ama dengeli bir şekilde ve de kalıcı bir şekilde düşürülmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç'ten "enflasyon" açıklaması

Avdagiç, yazılı açıklamasında, ekonomi yönetiminin yaklaşık iki yıldır yürüttüğü bir politika olduğunu hatırlatarak mevcut ekonomik paketle ilgili herkesin dönem dönem gündeme getirdiği bazı eleştiriler kenara koyulduğunda makro konuda çok net bir uzlaşı olduğunu kaydetti.

Enflasyonun hızlı, etkili ve kalıcı bir şekilde düşürülmesi gerektiğinin altını çizen Avdagiç, "Bu yöndeki çabaları takdirle karşılıyoruz. Enflasyonun mutlaka makul bir hızla, etkili bir şekilde ama dengeli bir şekilde ve de kalıcı bir şekilde düşürülmesini bekliyoruz. Bu konuda herkesin mutabakatı var. Ümit ediyoruz, bu senenin ikinci yarısıyla ilgili, bir miktar gecikmeyle de olsa, önümüzdeki dönem ilk yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısından başlayarak tekrar kaldığımız yerden devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"GELİR DAĞILIMINDA DAHA MAKUL BİR NOKTAYA GELMEMİZ ANA BEKLENTİLERİMİZ ARASINDA"

Avdagiç, Türkiye'nin üretim ve ihracat ayağına halel getirilmemesinin önemine işaret etti.

Sürecin kendilerini ilgilendiren tarafının bu olduğunu aktaran Avdagiç, "Tabii ki sosyal dengeler, gini katsayısına varıncaya kadar gelir dağılımında daha makul bir noktaya gelmemiz beklentilerimiz arasında. Bizim İstanbul Ticaret Odası yönetimi olarak baktığımız açı şu, Türkiye'nin mutlaka 150 yıllık makus dış ticaret dengesi konusundan kurtulması lazım. Açık vererek yürümemizin mümkün olmadığını biliyor olmamız ve bütün politikalarımızı buna göre kurgulamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, şu anda yürütülen politikanın birçok boyutunun doğru, makul ve yapılması gereken bir süreç olduğunun altını çizerek, özellikle ihracat ekosistemindeki tüm firmaları daha fazla desteklemek gerektiğini belirtti.

İhracatın sadece ihracatçı firma ile sınırlı olmadığını anlatan Avdagiç, "İhracat bir ekosistemdir. Tepede bir ihracatçı firma vardır. Onun tedarikçileri vardır. Bu tedarikçilerin tedarikçileri vardır. Gittikçe bir büyük makro şirketten önce OBİ'lere, sonra KOBİ'lere, sonra mikro şirketlere giden aşağıya doğru büyük bir piramit var, silsile var. Dolayısıyla bu ekosistem geniş bir üretici kitlesini ilgilendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, döviz kuru seviyesinin ihracata etkisine ilişkin olarak, şunları kaydetti:

“İhracatı bu şekilde baskı altına aldığınız anda, ithalatı inanılmaz kolaylaştırmaya başlamış oluyorsunuz. Şu anda ithalat çok daha cazip hale geliyor. Biz bu filmi aslında 2004'lerde, 2005'lerde gördük. O zaman da döviz baskılandı, dolar 1,40'lardan 1,17'lere düştü. Faizler düşüktü ama o zaman hep ihracat artışını konuştuk. Bizim hiçbir zaman ihracatı ve ithalatı aynı anda görmeden bir karar vermememiz gerekiyor. Evet, o zaman ihracat arttı ama ithalat daha yüksek bir ivmeyle arttı. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin yine daha etkili bir şekilde ihracatı teşvik edecek bir süreci devreye alması lazım."

"ORTAK AKILLA BU SİSTEMİ DAHA EFEKTİF KULLANMAMIZ DOĞRU OLUR"

İTO Başkanı Avdagiç, AB pazarının şu anda sıkışık olduğunu, Çin'in ABD pazarında yaşadığı kaotik durumdan dolayı birçok ülkeye ve Türkiye'ye daha sert politikayla bir süreç yürüttüğünü vurguladı.

Avdagiç, "Çin fiyat düşürüyor, vade veriyor. Çinli geliyor bazen 60 ay vadeli, TL bazında makine satıyor. Buna hangi üretici dayanabilir. Bu durumda hangi alıcı bankadan kredi alıp makine alır." açıklamasında bulundu.

"İSTANBUL TİCARET ODASI SEÇİMLERİNDE TEKRAR ARKADAŞLARIMIZLA BERABER YOLA ÇIKMAYA KARAR VERDİK"

Avdagiç, İTO'nun gelecek yıl ekim ayında yapılması beklenen seçimlerine ilişkin aday olup olmayacağına yönelik, "Hem bugüne kadar görev yapmakta olduğumuz hem de bu dönemde bizleri motive eden, destekleyen kendi camiamızla ve yollarımızın kesiştiği arkadaşlarla gerekli istişareleri yaptık. Ve bir dönem daha aday olma konusunda bir konsensüs çıktı." ifadelerini kullandı.

İTO’nun geleneklerine göre Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olmanın kişisel bir karar olmadığını vurgulayan Avdagiç, iş dünyasının camia olarak bir araya gelerek yürüttüğü bir süreç olduğunu aktardı.

Avdagiç, "Dolayısıyla camiamızda önde gelen, değer verdiğimiz insanlarla da istişarelerimizi yaptık. Ayrıca şu anda beraber görevi yaptığımız arkadaşlar var, görüşmelerimizi onlarla da yaptık ve inşallah 2026'nın Ekim-Kasım döneminde yapılması öngörülen İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde tekrar arkadaşlarımızla beraber yola çıkmaya karar verdik." değerlendirmesinde bulundu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Toplam ciro endeksi martta yıllık bazda yüzde 33,4 arttıToplam ciro endeksi martta yıllık bazda yüzde 33,4 arttı
İnşaat maliyet endeksi martta aylık yüzde 1,53, yıllık yüzde 23,23 arttıİnşaat maliyet endeksi martta aylık yüzde 1,53, yıllık yüzde 23,23 arttı

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon ito
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika… 4.6 büyüklüğünde deprem! Amasya ve Samsun sallandı

Son dakika… 4.6 büyüklüğünde deprem! Amasya ve Samsun sallandı

Fenomen kurbanı oldular: "Arabalar altımızdan alındı, hala borç ödüyoruz"

Fenomen kurbanı oldular: "Arabalar altımızdan alındı, hala borç ödüyoruz"

En çok merak edilen soru: PKK’lı teröristler hangi ülkelere gidecek?

En çok merak edilen soru: PKK’lı teröristler hangi ülkelere gidecek?

100 bin TL ile kurdu! Siparişlere yetişemiyor, üretip satıyor

100 bin TL ile kurdu! Siparişlere yetişemiyor, üretip satıyor

Şehir hayatından bıkıp köyde o işe başladı! Herkese tavsiye etti

Şehir hayatından bıkıp köyde o işe başladı! Herkese tavsiye etti

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gümrük vergisi kararı sonrası...

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gümrük vergisi kararı sonrası...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.