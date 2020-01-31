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İzmir’de 2019 yılında ihracat 10,2 milyar dolar ihracat yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, 2019 yılında İzmir’de ihracat yüzde 0,3 artarak 10,2 milyar dolar, ithalat yüzde 17,8 azalarak 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.İzmir’de 2019 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,1 artarak 855 milyon dolar, ithalat yüzde 9,3 artarak 628 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, 2019 yılında İzmir’de ihracat yüzde 0,3 artarak 10,2 milyar dolar, ithalat yüzde 17,8 azalarak 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İzmir’de 2019 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,1 artarak 855 milyon dolar, ithalat yüzde 9,3 artarak 628 milyon dolar olarak gerçekleşti. İzmir’de İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2019 aralık ayında yüzde 136,1 oldu.

İzmir’den Almanya’ya 1,2 milyar dolar ihracat yapıldı
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, İzmir’den Almanya’ya yapılan ihracat 2019 yılında 1,2 milyar dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla ABD (743 milyon dolar), Birleşik Krallık (713 milyon dolar), İspanya (617 milyon dolar) ve İtalya (497 milyon dolar) takip etti.

Almanya ithalatta ilk sırada
İzmir’e Almanya’dan yapılan ithalat 2019 yılında 807 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya (687 milyon dolar) ve Çin (676 milyon dolar) izledi.
2019 yılında İzmir’de en çok ihraç edilen "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" (982 milyon dolar) fasılını “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” (890 milyon dolar) ve “Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler” (635 milyon dolar) ihracatı takip etti.

İzmir Ege bölgesinde ihracatta birinci
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, Ege Bölgesinde 2019 yılında gerçekleşen ihracatın yüzde 58,5’i İzmirli firmalar tarafından yapıldı.

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