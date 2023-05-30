Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Başvuruları 11 Mayıs'ta sona eren Jandarma uzman erbaş alımlarında sonuç heyecanı başladı. Başvuru yapan adaylar Jandarma tayinleri 2023 ne zaman açıklanacak? Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

JANDARMA TAYİNLERİ 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2023 Yılı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı başvuruları 27 Nisan - 11 Mayıs'ta internet üzerinden tamamlandı.

JGK uzman erbaş tayinleri (atama) tarihi hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimize eklenecektir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONLANDI

Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresinden "İşlemler" ''Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları'' kısmından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 27 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapıldı.



