Japonya ekonomisinde tarihi daralma

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi, senenin ikinci çeyreğinde tarihinin en büyük daralmasını yaşadı.Tüm dünyada küresel ve ulusal ekonomileri son derece olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, Japonya'ya ekonomisine de büyük darbe vurdu. Gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH), nisan-haziran dönemini kapsayan yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 7,8 küçülerek, bu alanda verilerin kayıt altına alınmaya başlandığı 1980 yılından bu yana en büyük daralmayı yaşadığı bildiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin'in ardından, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip Japonya'da veriler, pandemi döneminden önce de olumlu sinyaller vermiyordu. Japonya ekonomisi, ABD-Çin ticaret savaşlarının da etkisiyle, 2019'un son çeyreğinde yüzde 1,9; 2020'nin ilk çeyreğinde ise yüzde 0,6 küçülmüştü.

Ekonomistler, bu olumsuz rakamlara rağmen temkinli bir iyimserlik içinde. Japon ekonomisinin, şu an içinde bulunduğumuz senenin üçüncü çeyreğinde yine yükselişe geçeceğini öngören uzmanlara göre ekonominin, pandeminin küresel etkilerinden tamamen kurtulması ise 1-2 yıl zaman alabilir.