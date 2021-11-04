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JP Morgan'da TCMB kasım ayında 100 baz puan faiz indirecek iddiası

04.11.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

JP Morgan, Ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini Kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini vurguladı.

JP Morgan'da TCMB kasım ayında 100 baz puan faiz indirecek iddiası

JP Morgan'ın hazırladığı raporda; önümüzdeki aylarda enflasyonist baskıların devam edeceği ve TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından Kasım ayında Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimine gideceği bildirildi.

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), dün açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamlarının ardından enflasyonist baskıların güçlü olmaya devam ettiğini bildirdi.

MERKEZ 100 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİME GİDECEK

Foreks'te yer alan habere göre; 2021 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 19,9'dan yüzde 19,6'ya revize eden JP Morgan, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16,4 olarak korudu.

Hali hazırda yüzde 19,6 olan yıl sonu tahminleri için kısmen bir sürprizi yansıttığını vurgulayan JPMorgan, önümüzdeki aylarda, 2022 dördüncü çeyreğe kadar, yıllık enflasyonu yüzde 18-21 bandında gördüklerini belirtti.

JP Morgan, Ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini Kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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