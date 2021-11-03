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Bankacılık devi açıkladı! İşte Bitcoin'in adil değeri

03.11.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York merkezli ABD devi JPMorgan Bitcoin’in adil değerinin 35 bin dolar olduğunu açıkladı. Binance verilerine göre Bitcoin gün içerisinde 63 bin dolar seviyelerinde işlem görürken, Ethereum ise 4 bin 500 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Bankacılık devi açıkladı! İşte Bitcoin'in adil değeri

Bankacılık devi JPMorgan, tüm bireysel varlık yönetim müşterilerine kripto para fonları için erişim sağlayan ilk büyük banka olmuştu. Ancak yine de JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın Bitcoin’e hala çok mesafeli durduğu biliniyor. Eylül 2017’de Bitcoin’i ‘dolandırıcılık‘ olarak niteleyen Dimon, 2020 yılında da yine müşterilerine Bitcoin’den uzak durma çağrısı yapmıştı.

"BITCOIN'IN ADİL DEĞERİ 35 BİN DOLAR"

Bloomberg ajansının haberine göre JPMorgan yayınladığı raporda, Bitcoin için 35 bin doların adil değer olduğunu değerlendirmekle birlikte 73 bin dolarlık fiyat hedefinin makul görünmeye devam ettiğini, ancak başka bazı stratejistlerin bekledikleri gibi Bitcoin fiyatında çok hızlı bir yükseliş yaşanmayacağına inandıklarını vurguladı.

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Banka bu tahminlerine rağmen büyük bir düşüş yaşanmadığı takdirde 2022’de Bitcoin fiyatının 100 bin dolar seviyesini görebileceği hedefinin sürdürülebilir olduğunu da belirtti.

JPMorgan, kripto paraların 2022 yılında da diğer yatırım araçlarının üzerinde performans göstereceğini tahmin ediyor.

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