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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? EYT'de yaş şartı var mı? 1,5 milyon EYT'linin gözü Kabine Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

12.12.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hem emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışma konusunda hem de asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak? EYT'de yaş şartı var mı? İşte detaylar ve EYT'de son durum...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? EYT'de yaş şartı var mı? 1,5 milyon EYT'linin gözü Kabine Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Kabine Toplantısına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Sene sonunun yaklaşmasıyla asgari ücrette zam tahminleri devam ediyor. Öte yandan 1,5 milyon EYT'linin (emeklilikte yaşa takılanlar) gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak? İşte Kabine toplantısına ilişkin detaylar ve 12 Aralık 2022 Pazartesi günü EYT'de son durum...

Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik Kabine Toplantısı'nda, milyonları ilgilendiren asgari ücret ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konularının ele alınması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı'nın saat 15.30 gibi başlayacağı öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMADA BULUNACAK?

Beştepe'de gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın sonucunda, toplantıda alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR

Kabine Toplantısında asgari ücret zammı, EYT gibi konuların ele alınacağı öngörülüyor.

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EYT'DE SON DURUM! (12 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

EYT düzenlemesi ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman yüce Meclis ile bunu paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Komisyonda, bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına göre ne kadar insan emekli olabilirdi onu açıklamıştım. 1 milyon 600 bine yakındı. Bugün bu sayı biraz daha yükselmiş bulunuyor. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Dolayısıyla dediğim gibi, bütün verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan sonra tüm kamuoyuyla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

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EYT'DE YAŞ ŞARTI VAR MI?

EYT'de yaş şartı iddiaları kulislerde dönüyor.

EYT'liler için masada iki seçeneğin olduğu belirtilirken, ya yaş sınırı kadınlarda 46 ve erkeklerde 48 olarak belirlenecek ya da herhangi bir sınır olmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

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Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.

Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.

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asgari ücret EYT

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