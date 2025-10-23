Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir? Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi?

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi, Erken Yaşta Emeklilik (EYT) ardından sigorta başlangıç tarihi belirli bir aralıkta olan çalışanları ilgilendiriyor. Kademeli emeklilik sistemi, yaş ve prim şartlarında kademeli bir yapı sunarak emeklilik sürecini daha dengeli hale getirmeyi hedefliyor. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsıyor? Kademeli emeklilik ile kimler emekli olabilir?

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli Emeklilik sistemi, 9 Eylül 1999 sonrası işe girenler ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olarak işe girenleri kapsıyor. Kademeli emeklilik ile planlanan bu model, 'erken emeklilik hakkı', 'prim gün indirimi', 'sigorta başlangıcına göre emeklilik' gibi kriterlerle şekilleniyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'E SUNULDU MU?

Kademeli emeklilik için CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay kanun teklifini TBMM’ye sunmuştu ancak bunun ardından herhangi bir gelişme yaşanmadı. Şu anda ise hükümetin gündeminde Kademeli Emeklilik sistemi yok.



BAKANDAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Kademeli Emeklilik ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek" demişti.



Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu ise Kademeli Emeklilik ile ilgili 2026 yılını işaret edip, "İlk 6 ayında olacağını düşünenlerdenim" demişti.



KADEMELİ EMEKLİLİK İLE NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Kademeli emeklilik, sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşının ve prim gün sayısının aşamalı olarak belirlendiği bir sistem. Bu sistemde, özellikle 2000–2008 yılları arasında sigortalı olan çalışanlar için emeklilik şartları yıl bazında kademeli şekilde yükseliyor.



Örneğin, 2000 yılında sigortalı olan bir kadın 43 yaşında ve 6250 prim günüyle emekli olabilirken, 2008 yılında sigortalı olan bir erkek için bu şartlar 50 yaş ve 6850 prim günü olarak belirleniyor.



Özellikle 1999 sonrası sigortalı olan çalışanlar için geliştirilen bu sistem, EYT kapsamı dışında kalanlara erken emeklilik fırsatı sunmayı hedefliyor.