FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir? Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi?

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi, milyonlarca çalışan için gündemdeki yerini koruyor. Kademeli emeklilik ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle sigorta başlangıç tarihi belirli bir döneme denk gelen vatandaşlar kademeli emeklilik düzenlemesinin detaylarını araştırıyor. Peki, kademeli emeklilik sistemi nedir? Kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte 1999-2008 arası emeklilik düzenlemesi detayları...

Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir? Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi?
Ezgi Sivritepe

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi, Erken Yaşta Emeklilik (EYT) ardından sigorta başlangıç tarihi belirli bir aralıkta olan çalışanları ilgilendiriyor. Kademeli emeklilik sistemi, yaş ve prim şartlarında kademeli bir yapı sunarak emeklilik sürecini daha dengeli hale getirmeyi hedefliyor. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsıyor? Kademeli emeklilik ile kimler emekli olabilir?

Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir? Kademeli emeklilik Meclis e geldi mi? 1

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli Emeklilik sistemi, 9 Eylül 1999 sonrası işe girenler ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olarak işe girenleri kapsıyor. Kademeli emeklilik ile planlanan bu model, 'erken emeklilik hakkı', 'prim gün indirimi', 'sigorta başlangıcına göre emeklilik' gibi kriterlerle şekilleniyor.

Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir? Kademeli emeklilik Meclis e geldi mi? 2

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'E SUNULDU MU?

Kademeli emeklilik için CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay kanun teklifini TBMM’ye sunmuştu ancak bunun ardından herhangi bir gelişme yaşanmadı. Şu anda ise hükümetin gündeminde Kademeli Emeklilik sistemi yok.
Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir? Kademeli emeklilik Meclis e geldi mi? 3

BAKANDAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Kademeli Emeklilik ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek" demişti.
Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir? Kademeli emeklilik Meclis e geldi mi? 4

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu ise Kademeli Emeklilik ile ilgili 2026 yılını işaret edip, "İlk 6 ayında olacağını düşünenlerdenim" demişti.
Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir? Kademeli emeklilik Meclis e geldi mi? 5

KADEMELİ EMEKLİLİK İLE NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Kademeli emeklilik, sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşının ve prim gün sayısının aşamalı olarak belirlendiği bir sistem. Bu sistemde, özellikle 2000–2008 yılları arasında sigortalı olan çalışanlar için emeklilik şartları yıl bazında kademeli şekilde yükseliyor.
Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir? Kademeli emeklilik Meclis e geldi mi? 6

Örneğin, 2000 yılında sigortalı olan bir kadın 43 yaşında ve 6250 prim günüyle emekli olabilirken, 2008 yılında sigortalı olan bir erkek için bu şartlar 50 yaş ve 6850 prim günü olarak belirleniyor.
Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir? Kademeli emeklilik Meclis e geldi mi? 7

Özellikle 1999 sonrası sigortalı olan çalışanlar için geliştirilen bu sistem, EYT kapsamı dışında kalanlara erken emeklilik fırsatı sunmayı hedefliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemi açıkladı'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemi açıkladı
Ev hayali kuranlar merak ediyor! Konut kredilerinde indirim var mı?Ev hayali kuranlar merak ediyor! Konut kredilerinde indirim var mı?

Anahtar Kelimeler:
EYT kademeli prim kademeli prim nasıl hesaplanır kademeli emeklilik şartları kademeli emeklilik nedir kademeli emeklilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.