Kademeli emeklilik ‘EYT’ye takıldı! Erken emeklilik için Ankara’dan kulis bilgisi: En sıcak çalışma o konuda…

Emeklilik hayatına ilişkin yeni düzenlemeler sıraya alındı! Başta ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı olmak üzere, Bağ-Kur prim eşitleme gibi yeni sistemler devreye girecek. Düzenlemeler kolay ve erken emeklilik için kapı aralayacak.

EV KADINLARINA ERKEN EMEKLİLİK

OVP’de yer alan düzenlemeye göre, ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emekli olabilecek. Bağ-Kur kapsamında olanlar için 5400 prim günü yeterli olacak. Annelere ise yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi söz konusu olacak.

BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

8 Eylül 1999 sonrasında kadınlar için 7200 prim günü erkekler gibi 9000 prim gününe yükseltilmiş, böylece her iki taraf için aynı gün sayısı uygulanmaya başlamıştı. Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ile 9000 prim gününün 1800 gün yani 5 yıl azaltılarak tıpkı SSK’lılarda olduğu gibi 7200’e geri çekilmesi için hazırlıklar yapılıyor.

ERKEN EMEKLİLİKTE KULİS BİLGİSİ

Ancak Ankara’dan edinilen kulis bilgisine göre, en sıcak çalışmanın ev kadınlarının erken emekliliğine ilişkin düzenlemede yapıldığı ifade ediliyor. Bağ-Kur’lu 1 milyon esnafın erken emekliliğine ilişkin ise Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ifade ettiği gibi çalışmalar orta vadeye ötelenmiş durumda.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE ÇALIŞMA ‘ŞİMDİLİK’ YOK

Tüm bunların yanında kademeli emeklilik de beklenen düzenlemeler arasında. 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlar hem erken emeklilik fırsatını kaçırdı hem de 1 gün için 17 yıl fazladan çalışacak. Milyonlarca kişi kademeli emeklilik için açıklama beklerken kulislere yansıyan resmi düzeyde hiçbir çalışma olmadığı kaydedildi. EYT ile emekli olmayı bekleyen halihazırda 400 bin civarında kişi bulunurken, burada oluşan yükten dolayı kademeli emekliliğin ertelendiği de gelen bilgiler arasında.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamasında konuyu kesin olarak reddetmemiş, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok. Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor” ifadelerini kullanmıştı.







