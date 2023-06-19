Kademeli emeklilik şartları gündem oldu! 2000 ve sonrası girişliler resmen bayram edecek

Kademeli emeklilik ile ilgili detaylar belli oldu. EYT kapsamı dışında kalan 2000 sonrası sigorta girişi olan kişiler yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Emeklilik için yapılması beklenen reform adımında kadınlar, Bağ-Kur prim eşitlemesi ve 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için gelişmeler yaşanacağı öngörülüyor.

EMEKLİLİK HAKKINI KAÇIRANLAR KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLENTİSİNE GİRDİ

EYT düzenlemesinden 1999 öncesi işe girişi olanlar faydalanabiliyor. Bir sene, ay hatta gün farkıyla emeklilik hakkını kaçıranlar ise 17 yıl daha çalışmak zorunda oldukları için yeni emeklilik reformunu bekliyor.

2000 ila 2008 seneleri arasında ilk defa sigortalı olarak işe giren vatandaşlar için kademeli emeklilik hakkı tanıyan bir çalışma başlatılması gündem olmuştu.

Bahsi geçen yeni emeklilik reformunun EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan vatandaşlar için avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Daha erken sigortalı olan ve 7 bin gün prim ödeme şartını tamamlayan kişiler için bir kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Fakat sistemin nasıl işleyeceği yakın zamanda ortaya çıkacak. Şu an için detaylar netlik kazanmadı.

PRİMLER EŞİTLENİYOR

Öte yandan Bağ-Kur kapsamında bulunan 1 milyon esnafın erken emekliliği için çalışmalar sürüyor.

Bahsi geçen çalışma ile küçük esnafın 9 bin gün yerine 7 bin 200 gün'den emekli olması sağlanacak.

Böylelikle küçük esnaf 5 sene önce emekli olabilecek. Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Öte yandan kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da bekleniyor.

8 Eylül 1999 ila 30 Ocak 2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur'lu vatandaşlarda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlendi fakat yaş koşulu kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulandı.

Böylelikle bahsi geçen düzenleme ile hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9 binden 7 bin 200'e inecek.

7 bin 200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı sağlıyorsa emekli olabilecek.



