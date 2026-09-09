Kademeli emeklilikte son durum: Uzman isim tek tek anlattı

Kademeli emeklilik ile ilgili yeni yaş ve prim tabloları sosyal medyada yeniden gündemde. Ancak yürürlüğe giren yeni bir düzenleme yok. Peki, teklif Meclis gündemine gelir mi? Kademeli emeklilik nedir? Ayrıntıları uzman isim açıkladı.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

A Haber'de yer alan haberde "Kademeli emeklilik uzun bir süredir gündemde tartışılıyor. Uzun bir süredir talep de var. Henüz bakanlık tarafında somut bir çalışma yok. Kademeli emeklilik nedir? Mevcut emeklilik sistemine göre hangi noktalarda ayrışıyor? Hangi tarih aralığında giriş yapanlar bundan faydalanmak istiyor?" sorusuna yanıt veren Mali Müşavir Mustafa Genç "Kademeli emeklilik adı üzerinde kademe demek basamakvari bir tanımlaması söz konusu olabilir. Yani bu emeklilikte yaşa takılanlar yasasından sonra 1999 ve 30 Nisan 2008 arası işe girmiş olan yani 8 Eylül yasal düzenlemeden 9 Eylül'de işe girmiş olanlarla ilgili bir beklenti oluştu. Binlerce çalışanı ilgilendiriyor. Yani kademe istiyorlar. Prim şartıyla alakalı olsun yılla alakalı olsun bir beklentileri çok fazla olmamakla birlikte kademeye takılmış durumdalar. Yani 9 Eylül tarihinde işe girmiş olan bir çalışan 17 yıl gibi bir süre beklemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu mağduriyetlerin giderilmesi ile ilgili kamuoyunda da bir dillendirilen bir talep söz konusu" dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLENTİSİNDE NE TALEP EDİLİYOR?

Devamında detayları aktaran Genç "Yani 8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olan çalışanlar sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim şartlarının kademeli olarak esnetilerek uygulanmasına yönelik bir talepleri söz konusu. Mevcut düzenleme nedir şu halihazırda? 1999 ve 2008 arası için kadınlar 58 yaş, erkekler 60 yaş ve 7.000 prim günü şartı aranıyor. Peki ne talep ediyor kademeli emeklilik beklentisi olan kamuoyu? 1999 sonrası işe girenler için yaş şartının 58 ile 60 değil işe giriş yılına göre esnetilerek örneğin kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaşından başlayarak her yıl kademeli olarak yani artırılması suretiyle bir düzenlemenin yapılmasını talep ediyor çalışanlarımız" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ YASALAŞMASI İLE İLGİLİ BİR SÜREÇ YOK"

Genç "Yani işe başlamış oldukları, işe giriş tarihleri, çalışmaya başladıkları, sigortalı oldukları tarih baz alınarak bir kademe getirilmesini istiyorlar. Kamuoyunda böyle bir yasal düzenleme konuşuluyor, çok çeşitli hesaplamalar görüntüler yansıyor ama Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda böyle muhalefet tarafından verilmiş bir önergeler var ama henüz yasalaşması ile ilgili bir süreç yok" şeklinde konuştu.

"YETKİLİ BİR AĞIZDAN BU AÇIKLAMA YAPILMADAN İNANMASINLAR"

Öte yandan A Haber canlı yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem ise "Bununla ilgili herhangi bir çalışma yok. Herhangi bir yasal düzenleme yok. Herhangi bir idari düzenleme de yok. Ama talepler var.

8 Eylül 99 sonrasında sigortalı olanlar kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş ve 7.000 güne tabi yasamız bunu emrediyor şu anda. Ama öncesinde belki şu andaki kademeli bölümü denilen işte 2000 sonrası sigortalı olanlardan daha küçük yaşta insanlar yaş şartı olmadan emekli oldu. Şimdi bu bölümde sigortalı olanlar da biz de hani bir kademeli yaşı artırarak emekli olalım diye talep ediyorlar. Bu talepler var. O yüzden gündeme geliyor. Ama dediğim gibi herhangi bir çalışma yok. Yetkili bir ağızdan bu açıklama yapılmadan haberlere inanmasınlar. Şu anda böyle bir çalışma yok"