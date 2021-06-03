Kademeli normalleşme başladı, gelinlik sektörü hareketlendi

Gelinlik ve abiye üretim kapasitesiyle iç pazarın yanında ihracat pazarında da önemli paya sahip sektör, salgın döneminde düğün merasimlerine gelen kısıtlamayla zor günler geçirdi. En önemli pazarlar olan Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de aşılamanın yaygınlaşması ve kademeli normalleşme adımlarıyla kentteki irili ufaklı atölyelerde hareketlilik başladı.

Sektörün kalbinin attığı İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesinde de iş yerlerinden dikiş makinesi sesleri yükseliyor.

Sektör temsilcileri ilerleyen aylarda gelecek yeni adımlarla işlerinin daha da açılacağını umut ediyor.

Süreçle ilgili değerlendirmede bulunan site başkanı Abdullah Salkım, nikahlarla ilgili açılmayı haziranda değil temmuzda beklediklerini söyledi.

"BİR HAREKETLENME BAŞLADI"

Alınan kararlar arasında nikahlarla ilgili kısmın sürpriz olduğuna işaret eden Salkım, "Şu an nikah olarak açıldı ama bu bile çok iyi oldu. Hem evlenenler hem de ticaret yapanlar için sevindirici gelişme. Bir hareketlenme başladı." dedi.

İç piyasada bayilerden taleplerin gelmeye başladığına değinen Salkım, "İnşallah 15 Haziran'dan sonra ve temmuzda düğünler de serbest kaldığında işlerimizin çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum." diye konuştu.