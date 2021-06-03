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Türkiye'nin bisiklet ihracatı, son 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,6 arttı

03.06.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin 2021'in ilk 5 ayında bisiklet ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,6 artarak 54 milyon 813 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin bisiklet ihracatı, son 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,6 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye bu yılın 5 ayında 88 ülkeye bisiklet ihraç etti. Geçen yılın 5 ayında 28 milyon 310 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 93,6 artarak 54 milyon 813 bin 203 dolara çıktı.
En çok bisiklet ihraç edilen ülke, 9 milyon 134 bin dolarla Finlandiya oldu. Bu ülkeyi 7 milyon 655 bin dolarla Fransa ve 7 milyon 498 bin dolarla Almanya izledi.

"SALGIN DEVRİM NİTELİĞİNDE ETKİ ETTİ"

Manisa'da yıllık ortalama 250 bin adet bisiklet üretimi yapan ve bunun yüzde 70'ini ihraç eden Accell Bisiklet Genel Müdürü ve Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Şakrak, AA muhabirine, Türkiye'nin geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 390 bin bisiklet ve 60 bin de elektrik destekli bisiklet ihraç ettiğini ve bundan 92 milyon dolarlık ihracat geliri elde ettiğini hatırlattı.

İhracatın her geçen yıl arttığına dikkati çeken Şakrak, şöyle konuştu;

"Geçmiş yıllarla mukayese ettiğimizde çok güzel rakamlar bunlar. Fakat Avrupa'nın geçen yıl 6,8 milyon adet bisiklet ithal ettiği düşünülürse aslında daha çok gideceğimiz yol, bu pastadan alabileceğimiz pay var. Bir de burada asıl önemli olan daha katma değerli olan elektrik destekli bisikletin 2018'de 5 bin adetten, 2 yıl sonra 60 binlere yükselmesi oldu. Bu yüzden ihracatta önemli bir potansiyelimiz oldu."

Şakrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başlarında Uzak Doğulu bisiklet parçası üreticilerinden, üretimdeki aksamalar dolayısıyla parça temin edemediklerini, zamanla bu sorunların aşıldığını ancak bu kez talep artışı nedeniyle üreticilerin parça talebine yetişmekte zorlandığını dile getirdi.

Bunun tedarik süreçlerinde aksamalara neden olduğunu ifade eden Şakrak, ancak uzun dönemde bunun Avrupa'daki bisiklet parçası üretimi için bir fırsata dönüşeceğine inandığını söyledi.

Kovid-19 salgınıyla insanların bisiklete olan ilgisinin arttığını aktaran Şakrak, şöyle devam etti;

"Salgın bisiklet sektörü için devrim niteliğinde bir fırsat yarattı. Eskiden normal şartlarda toplu ulaşım kullanan birçok insan artık bisikleti ulaşımda bir alternatif olarak görmeye başladı. Avrupa ile kıyasla gidecek daha çok yolumuz var ancak bunun bir fırsat olarak değerlendirilebileceği düşüncesi doğdu. Ayrıca salgının ve kısıtlamalarında etkisiyle insanların boş zamanlarını geçireceği etkinliklere ilişkin planlamaları değişti. Şu anda zaten her şehirde, sahil kenarlarında kısıtlamaların olmadığı günlerde bisiklet süren insanların sayısındaki artışı gözlemleyebiliyoruz."

Şakrak, çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 3 Haziran'ı "Dünya Bisiklet Günü" ilan ettiğini hatırlatarak, bisikletseverlerin ve sektörün gününü kutladı.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bisiklete vergi ????

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