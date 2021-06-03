Türkiye'nin bisiklet ihracatı, son 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,6 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye bu yılın 5 ayında 88 ülkeye bisiklet ihraç etti. Geçen yılın 5 ayında 28 milyon 310 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 93,6 artarak 54 milyon 813 bin 203 dolara çıktı.

En çok bisiklet ihraç edilen ülke, 9 milyon 134 bin dolarla Finlandiya oldu. Bu ülkeyi 7 milyon 655 bin dolarla Fransa ve 7 milyon 498 bin dolarla Almanya izledi.

"SALGIN DEVRİM NİTELİĞİNDE ETKİ ETTİ"

Manisa'da yıllık ortalama 250 bin adet bisiklet üretimi yapan ve bunun yüzde 70'ini ihraç eden Accell Bisiklet Genel Müdürü ve Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Şakrak, AA muhabirine, Türkiye'nin geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 390 bin bisiklet ve 60 bin de elektrik destekli bisiklet ihraç ettiğini ve bundan 92 milyon dolarlık ihracat geliri elde ettiğini hatırlattı.

İhracatın her geçen yıl arttığına dikkati çeken Şakrak, şöyle konuştu;

"Geçmiş yıllarla mukayese ettiğimizde çok güzel rakamlar bunlar. Fakat Avrupa'nın geçen yıl 6,8 milyon adet bisiklet ithal ettiği düşünülürse aslında daha çok gideceğimiz yol, bu pastadan alabileceğimiz pay var. Bir de burada asıl önemli olan daha katma değerli olan elektrik destekli bisikletin 2018'de 5 bin adetten, 2 yıl sonra 60 binlere yükselmesi oldu. Bu yüzden ihracatta önemli bir potansiyelimiz oldu."