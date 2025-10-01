FİNANS

Kahramanmaraş'a 2,5 milyar TL'lik dev sulama yenileme projesi için imzalar atıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi sonrası hasar gören Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması’nın yenilenmesi amacıyla hayata geçirilecek proje için imzaların atıldığını belirterek “Sözleşmesini imzaladığımız Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile yaklaşık 2,5 milyar TL tutarında dev bir yatırımı 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimiz arasında yer alan Kahramanmaraş’ımıza kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Hande Dağ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş’ın da aralarında bulunduğu 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde, tarımsal sulama altyapılarının yenilenmesi ve su kaynaklarının etkin kullanımına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından önemli projeler yürütüldüğüne dikkati çekti.

Bu projelerden birinin de ihalesi tamamlanan Pazarcık Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi olduğunu bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Aksu Nehri'nin hem sağ hem de sol kıyısındaki tarım arazilerini sulamak için 1971 yılında inşa edilen ve bugün hala hizmet veren Kartalkaya Barajı Sulaması’nın kanallarının bir kısmı 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi sonrasında hasar görmüş ve mevcut sistem ekonomik ömrünün sonuna yaklaşmıştı. Ayrıca, barajdan temin edilen suyun yaklaşık yüzde 40'lık kısmı betonarme açık kanallardaki çatlaklar nedeniyle kanal içerisinde kaybolmaktaydı. Bu nedenle sözleşmesini imzaladığımız Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile yaklaşık 2,5 milyar TL tutarında dev bir yatırımı 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimiz arasında yer alan Kahramanmaraş’ımıza kazandıracağız. Toplam 137 bin 560 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek olan proje tamamlandığında, sistemdeki su kayıpları son bulacak ve tarımsal üretimde gözbebeğimiz olan şehrimizin her damla suyuna sahip çıkmış olacağız.”

Proje kapsamında, çeşitli çaplarda 430 kilometre uzunluğunda borulu şebeke, 2 bin 775 adet sanat yapısı, 85 kilometre işletme-bakım yolu ve 4 adet filtre istasyonu inşa edileceğini dile getiren Yumaklı, “Asrın felaketi sonrasında devlet millet el ele vererek deprem bölgesinin tümüyle yeniden ihyası noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler de tüm imkanlarımızla Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Dev sulama projemiz sayesinde bölgemizdeki suyun her damlasını verimli kullanarak hem üreticilerimize destek olacağız hem de ülke ekonomimize katkı sağlayacağız. Kahramanmaraş’a, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
