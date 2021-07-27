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Kahve fiyatları altı yılın zirvesini gördü! Son bir haftada yüzde 25 fiyatı arttı

27.07.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'daki don olaylarının genç kahve ağaçlarını öldürebileceği ve mahsullere yıllarca zarar verebileceği kaygısıyla kahve fiyatları 6 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Kahve fiyatları altı yılın zirvesini gördü! Son bir haftada yüzde 25 fiyatı arttı

Dünyanın en büyük kahve üretiminin gerçekleştiği Brezilya'da yaşanan şiddetli don olaylarıyla birlikte genç kahve ağaçlarını kaybetme ve mahsullerin uzun yıllar zarar göreceği endişesiyle kahve fiyatları altı yılın zirvesine çıktı.

Brezilya'nın başlıca Arabica kahve bölgelerini kasıp kavuran şiddetli don olayları üreticileri korkutuyor.

Minas Gerais'in güneyindeki Monsenhor Paulo'da bir yetiştirici olan Joseph Reiner bir yıldan kısa bir süre önce dikilen 200 bin kahve fidanından 120 bininin zarar gördüğünü belirtti.

Don olaylarından en çok 4 yaş altı kahve ağaçlarının etkileneceği belirtiliyor.

Brezilya'da danışmanlık firmaları, don hasarı nedeniyle borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen yetiştiricilere teknik zarar raporları sağlıyor.

SON BİR HAFTADA YÜZDE 25 ARTTI

Arabica-kahve vadeli işlemleri, don olaylarının ardından son 1 haftada yüzde 25 yükseldi. Öte yandan kahve fiyatları, ocak ayından bu yana yüzde 52'lik bir artışa sahne oldu.

Kaynak: Reuters

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