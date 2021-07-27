FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

27.07.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da, sıcak demir ustası babasından öğrendiklerini mesleğiyle birleştirip 5 yıl önce atölye açan Abdulsamet Poyraz'ın ürettiği bıçaklar, yurt dışından da ilgi görüyor.

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Meslek lisesinde torna tesviye bölümünden mezun olup bu alanda uzun süre yurt dışında çalıştıktan sonra sağlık sorunları nedenleriyle memleketi Çorum'a dönen Poyraz, babasından öğrendiği demir işçiliğini bıçaklara olan tutkusuyla birleştirip atölye açtı.

YURT DIŞINDAN TALEP YAĞIYOR

Ürettiği bıçakları önce yakın çevresine, ardından internet üzerinden Türkiye'nin farklı illerine ulaştıran Poyraz, talep gelmeye başlayınca ürünlerini yurt dışına da göndermeye başladı.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında üretim ve nakliye izni alan Poyraz, yılda ürettiği ortalama 500 bıçağın yarısını, yurt dışındaki, çoğunluğu yabancı müşterilerine internet aracılığı ile gönderiyor.

Çeliği İsveç, Rusya ve Avusturya'dan alan Poyraz, kişiye özel bıçak, kabza ve kılıf tasarımı da yapıyor. Poyraz, çocukluğundan beri bıçaklara ilgi duyduğunu, bu tutkusunu ticari üretime dönüştürüp Avrupa ülkelerine satmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

60fe942686b2440a0412957d

Yurt dışından talebin gün geçtikçe arttığını belirten Poyraz, "Eşin dostun ihtiyacını karşılamak için atölye açtık ama şimdi yurt dışından daha çok talep var. ABD, İspanya, Katar, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Almanya, Belçika, İtalya, İsviçre gibi ülkelere sürekli bıçak yapıp gönderiyorum.

"ABD'DE ORDUDAN BİRİ BIÇAK ALDI"

Yurt dışı talep günden güne artıyor. Mesela, ABD'de ordudan emekli olduktan sonra doğal yaşam kursu açan biri, kursiyerlerine satmak üzere benden bıçak aldı.

22 yıl hayal etti, oğlu gerçekleştirdi22 yıl hayal etti, oğlu gerçekleştirdi

Bunun gibi yabancı müşterilerim var. Ürünüm yurt dışında kendi reklamımı yapıyor. Bu işlerle uğraşan insanlar, genelde bir aradalar. Birbirlerinden görüp bana yeni siparişler veriyor. Yaptığımız bıçaklar bize referans oluyor. Ömür boyu garanti verdiğimiz için insanlar bize güveniyor." dedi.

Garantili bıçaklarından geri dönenin hiç olmadığını vurgulayan Poyraz, "Özellikle yurt dışındaki kullanıcılara, bıçağı istedikleri gibi hor kullanabileceklerini, kırılması durumunda yenisini göndereceğimizi söylüyoruz.

Henüz geri dönen olmadı. Benim yaptığım bıçaklarla demir bile kesilir, bıçaklarım zarar görmez. Merdiven altı bir atölye değiliz. Yaptığımız işin arkasındayız." diye konuştu.

60fe942686b2440a0412958b

Kaliteli bıçak üretip Avrupa ülkelerine satmanın kolay bir süreç olmadığına dikkati çeken Poyraz, şunları kaydetti;

"Avrupa'dan çeliği alıp bıçak yapıp tekrar Avrupa'ya satmak kolay bir iş değil. Bunun altında iyi bir metalurji ve malzeme bilgisi ile bıçak kültürü olması lazım. Çocukluğumdan beri bunlarla uğraştığım için yeterince bilgim var. 22 santimetreden 35 santimetreye kadar değişen ölçülerde bıçaklar yapıyorum.

Bıçaklar modeline ve malzemesine göre 1 ile 10 gün arasında değişen sürelerde çıkıyor. Yurt dışına kargoyu Uluslararası Taşıma Sözleşmesi'ne uygun gönderiyoruz." Poyraz'dan bıçak satın almak için İstanbul'dan gelen Şeref Kepçe ise atölyede çok kaliteli bıçaklarla karşılaştığını dile getirerek, "Hem günlük kullanıma uygun hem de koleksiyonluk bıçaklar satın aldım. Bıçaklara ömür boyu garanti vermesi güven verici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

"Yapamazsın" dediler, 4 bileziğini bozdurup milyonluk servetin sahibi oldu!"Yapamazsın" dediler, 4 bileziğini bozdurup milyonluk servetin sahibi oldu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
401 bin yeni göçmen kabul edecekler!401 bin yeni göçmen kabul edecekler!
PARTNERAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyorAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyor
Altın bilezik gram fiyatlarında son durumAltın bilezik gram fiyatlarında son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Al-kirala yaparak aylık 12 bin lira kazanıyor

Al-kirala yaparak aylık 12 bin lira kazanıyor

O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

Yüz binlerin gözü bu haberde! 4800 TL talebi

Yüz binlerin gözü bu haberde! 4800 TL talebi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.